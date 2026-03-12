Naslovnica
Tujina

Hrvaški predsednik: Evropa je trop mačk, von der Leyenova nima avtoritete

Zagreb, 12. 03. 2026 10.39 pred 1 uro 2 min branja 24

Avtor:
STA L.M.
Srečanje Nataše Pirc Musar in Zorana Milanovića

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je v sredo ostro kritiziral varnostno in zunanjo politiko Evropske unije. Evropo je primerjal s tropom hišnih mačk, ki da bodo šle vsaka na svojo stran, glede predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen pa je dejal, da zanj nima avtoritete.

"Ko gre za obrambo, vsak gleda predvsem nase. Ideja, da bo obstajala neka evropska naddržava s skupno zunanjo politiko in obrambo - tega ne bo. Evropa je trop hišnih mačk, vsaka bo šla na svojo stran, to niso volkovi," je v izjavi po odprtju konference Money Motion 2026 v Zagrebu, v kateri je komentiral vrsto aktualnih tem, povedal Zoran Milanović.

Kot primer je navedel odziv nemškega kanclerja Friedricha Merza na kritiko, ki jo je ameriški predsednik Donald Trump namenil španskemu premierju Pedru Sanchezu.

"Ameriški predsednik je teptal španskega premierja, ki se je drznil zavzeti za mednarodno pravo. Nemški kancler pa sedi zraven ameriškega predsednika in se smehlja, kot da se ga to ne tiče. Saj se ga tudi ne. Toda to je Evropa, to ni tisto, o čemer fantazirajo v Bruslju, neka ozka kasta ljudi, ki ji pripadajo tudi nekateri od naših," je zadevo komentiral hrvaški predsednik.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
FOTO: AP

Poudaril je, da so si evropske države med seboj različne in da ni mogoče v vsakem trenutku voditi skupne zunanje politike, zlasti ne iz Bruslja prek uradnikov, kot je Ursula von der Leyen. "Ona je uradnica - ni bila izvoljena na volitvah ... Zame nima avtoritete," je dejal.

Milanović je komentiral tudi poziv izraelskega veleposlanika Garyja Korena na pogovor v svoj kabinet, potem ko je ta pozval Hrvaško k prekinitvi diplomatskih odnosov s Teheranom in priporočil varnostno preverjanje osebja iranskega veleposlaništva v Zagrebu, češ da bi bili med njimi lahko pripadniki revolucionarne garde z nalogo zbiranja obveščevalnih podatkov in podpore terorizmu.

Milanović je Korenu, ki je "praktično rekel, da je sredi Zagreba, na iranskem veleposlaništvu, teroristično gnezdo", po lastnih besedah svetoval, naj Izraelci svoje "umazanije in gnusobe pustijo tam, od koder so prišli".

"Bratec, to je Zagreb, ne Tel Aviv," je dodal in opozoril, da na Hrvaškem nočejo "tujih infekcij in bacilov - ne izraelskih ne iranskih".

Zoran Milanović Evropska unija zunanja politika Ursula von der Leyen

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pamir
12. 03. 2026 12.11
Milanović odličen predsednik, dokazal že med vaxer histerijo.
Odgovori
0 0
94001
12. 03. 2026 12.08
Zelo dobro povedano. Bravo Hrvaška. Ima bolj pametne politike kot prodana in zavožena Slovenija.
Odgovori
+1
1 0
Krog
12. 03. 2026 12.07
“Bratec, to je Zagreb, ne Tel Aviv-ala Sánchez! Pri nas odločamo mi!”
Odgovori
+1
1 0
Najpametnejši
12. 03. 2026 12.05
Pametno je povedal.
Odgovori
+2
2 0
jugatneme
12. 03. 2026 11.58
Dobro povedal! Cela Evropa caplja na mestu in je servilna USA.
Odgovori
+5
6 1
Zmaga Ukrajini
12. 03. 2026 11.57
Smešno, ko se o evropskih zadevah oglašajo balkanerosi, ki itak nimajo pojma za kaj sploh gre. V takih zadevah se jasno vidi požrešnost takih rovtarjev, ki v EU ždijo samo in izključno zaradi koristi. Tako tudi orban. Le kako, da jih ne vidijo v drugačnih povezavah, npr. z ajatolo, putlerjem,... ? Ti imajo menda avtoriteto, če poslušaš milanovićevića, a ne? Skratka, kako že pravi tisti pregovor - "nije žvaka za selj...". In zato tudi zapenja z izraelskim veleposlanikom,... brez veze. Včasih smo imeli vsi dovolj spodobne politike, da jih je bilo sram takole gostilniško obnašanje, danes pa to očitno ni več nobena ovira.
Odgovori
-2
0 2
Sir Oliver
12. 03. 2026 11.57
Bravo Milanović. Tole jim je pa povedal, vsa čast.
Odgovori
+4
5 1
Banion
12. 03. 2026 11.53
končno eden poleg orbana ki je poveddla kar je res. Obnaša se kot da je dobila volitve v ne vem kako hudi konkurenci a so jo imenovali v parlamentu in še to samo za to ker pač imajo njeni somišleniki večino
Odgovori
+1
2 1
manga
12. 03. 2026 11.50
Ursula je pogrebnica EU,ni izbrana,ni priljubljena,ni kaliber voditelja ....
Odgovori
+4
5 1
Mens sana
12. 03. 2026 11.49
.........bravo Milanović, neposrednost in resnica so danes prezrte lastnosti, takšnih voditeljev manjka v EU.....................
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
12. 03. 2026 11.41
Men je bil Milanović vedno všeč
Odgovori
+6
6 0
300 let do specialista
12. 03. 2026 11.37
Se je kaj zmotil? Kje prosim!
Odgovori
+8
9 1
komandos
12. 03. 2026 11.37
To vi pravite slovenčki brezvezno besedičenje kdo pa vam je naredil morsko mejo in vam skoraj vzeli celo slovensko morje pametnjakoviči slovenski Hrvati delajo za sebe ne pa za vas slovenske partizanske komuniste novodobne butaste
Odgovori
+2
2 0
94001
12. 03. 2026 12.09
Komandos, edino pametno. Pa še mi delajmo zase, ne pa za Van der lajno in ostale izprijence.
Odgovori
0 0
abigail
12. 03. 2026 11.32
No, tako - zdaj pa naj svojo avtoriteto uveljavi v Bruslju in potegne vso Evropo za seboj.
Odgovori
0 0
galambszar
12. 03. 2026 11.31
Rejeni rusofil spet naklada v prazno.
Odgovori
-6
2 8
Anion6anion
12. 03. 2026 11.29
Strinjam se z njegovim mnenjem
Odgovori
+11
12 1
zmerni pesimist
12. 03. 2026 11.28
Ma pa popolnona prav
Odgovori
+14
15 1
rogla
12. 03. 2026 11.23
Nebodigatreba!
Odgovori
-4
1 5
mario49
12. 03. 2026 11.20
Besedičenje brez vsake "vrednosti ,predvsem pa brez nevarnosti za IZREDNO NEVAREN IMPERIJ ZLA NA TEM svetu"! On lahko "govoriči in se dela všečnim marsikomu, vendar njegove "floskule" , so povsem brez vsake vrednosti in nevarnosti za eu!
Odgovori
-6
1 7
bibaleze
