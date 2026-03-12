Hrvaški predsednik: Evropa je trop mačk, von der Leyenova nima avtoritete

"Ko gre za obrambo, vsak gleda predvsem nase. Ideja, da bo obstajala neka evropska naddržava s skupno zunanjo politiko in obrambo - tega ne bo. Evropa je trop hišnih mačk, vsaka bo šla na svojo stran, to niso volkovi," je v izjavi po odprtju konference Money Motion 2026 v Zagrebu, v kateri je komentiral vrsto aktualnih tem, povedal Zoran Milanović.

Kot primer je navedel odziv nemškega kanclerja Friedricha Merza na kritiko, ki jo je ameriški predsednik Donald Trump namenil španskemu premierju Pedru Sanchezu.

"Ameriški predsednik je teptal španskega premierja, ki se je drznil zavzeti za mednarodno pravo. Nemški kancler pa sedi zraven ameriškega predsednika in se smehlja, kot da se ga to ne tiče. Saj se ga tudi ne. Toda to je Evropa, to ni tisto, o čemer fantazirajo v Bruslju, neka ozka kasta ljudi, ki ji pripadajo tudi nekateri od naših," je zadevo komentiral hrvaški predsednik.