Hrvaški predsednik: Evropa je trop mačk, von der Leyenova nima avtoritete

"Ko gre za obrambo, vsak gleda predvsem nase. Ideja, da bo obstajala neka evropska naddržava s skupno zunanjo politiko in obrambo - tega ne bo. Evropa je trop hišnih mačk, vsaka bo šla na svojo stran, to niso volkovi," je v izjavi po odprtju konference Money Motion 2026 v Zagrebu, v kateri je komentiral vrsto aktualnih tem, povedal Zoran Milanović.
Kot primer je navedel odziv nemškega kanclerja Friedricha Merza na kritiko, ki jo je ameriški predsednik Donald Trump namenil španskemu premierju Pedru Sanchezu.
"Ameriški predsednik je teptal španskega premierja, ki se je drznil zavzeti za mednarodno pravo. Nemški kancler pa sedi zraven ameriškega predsednika in se smehlja, kot da se ga to ne tiče. Saj se ga tudi ne. Toda to je Evropa, to ni tisto, o čemer fantazirajo v Bruslju, neka ozka kasta ljudi, ki ji pripadajo tudi nekateri od naših," je zadevo komentiral hrvaški predsednik.
Poudaril je, da so si evropske države med seboj različne in da ni mogoče v vsakem trenutku voditi skupne zunanje politike, zlasti ne iz Bruslja prek uradnikov, kot je Ursula von der Leyen. "Ona je uradnica - ni bila izvoljena na volitvah ... Zame nima avtoritete," je dejal.
Milanović je komentiral tudi poziv izraelskega veleposlanika Garyja Korena na pogovor v svoj kabinet, potem ko je ta pozval Hrvaško k prekinitvi diplomatskih odnosov s Teheranom in priporočil varnostno preverjanje osebja iranskega veleposlaništva v Zagrebu, češ da bi bili med njimi lahko pripadniki revolucionarne garde z nalogo zbiranja obveščevalnih podatkov in podpore terorizmu.
Milanović je Korenu, ki je "praktično rekel, da je sredi Zagreba, na iranskem veleposlaništvu, teroristično gnezdo", po lastnih besedah svetoval, naj Izraelci svoje "umazanije in gnusobe pustijo tam, od koder so prišli".
"Bratec, to je Zagreb, ne Tel Aviv," je dodal in opozoril, da na Hrvaškem nočejo "tujih infekcij in bacilov - ne izraelskih ne iranskih".
