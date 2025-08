Hrvaški predsednik pozval k prekinitvi trgovanja z orožjem z Izraelom

Iz urada hrvaškega predsednika so sporočili, da je Milanović pozval vlado, naj prekine trgovanje z orožjem in vojaško opremo z Izraelom. Ob tem so dodali, da je predsednik kot vrhovni poveljnik hrvaške vojske že maja ukazal prekinitev vojaškega sodelovanja z Izraelom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

"V okviru razprav, ki potekajo v EU, Hrvaška preučuje možnost, da bi se pridružila vse večjemu številu držav članic, ki želijo poslati jasno sporočilo Izraelu z začasno ustavitvijo dela sodelovanja," je v odzivu na Milanovićev poziv dejal Grlić Radman.