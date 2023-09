Hrvaški premier Plenković med izjavo za medije tarča galeba

Andrej Plenković se je udeležil dogodka na hrvaškem otoku Brač, v sklopu obiska pa je odgovarjal tudi na novinarska vprašanja. Medtem ko so ga novinarji spraševali o novem vladnem paketu ukrepov, je zbrane preletela jata galebov, poroča portal Danas.hr.

V trenutku, ko je želel odgovoriti na vprašanje, so na premierjev suknjič padli galebji iztrebki. "Galeb. Vidiš, to je sreča. To je beli galeb," je z nasmeškom na obrazu dejal Plenković. Nato si je pošiljko z neba obrisal z obleke.

Enaka usoda je doletela tudi eno od novinark. "Tudi vi ste nastradali, nisem samo jaz. Ni slabo, da se malo porazdeli," je komentiral Plenković.

Hrvaška vlada sicer te dni pripravlja nov paket ukrepov za pomoč najbolj ranljivim državljanom. Podrobnosti za zdaj ne razkrivajo, paket naj bi na seji vlade sprejeli 14. septembra.