Hrvaški premier Plenković okužen

"Kot so mu svetovali epidemiologi, je predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković dane s opravil ponovno testiranje na koronavirus. Rezultat testa je bil žal pozitiven," so sporočili iz kabineta vlade.

Hrvaška bo sicer od jutri do 15. decembra zaostrila ukrepe za vstop v državo za potnike, ki ne prihajajo z zelenih območjih Evropske unije, torej tudi Slovenije. Zanje bo obvezen negativen test na covid-19. Izjeme bodo čezmejni in zdravstveni delavci ter potniki v tranzitu in tisti, ki ne bodo ostali na Hrvaškem več kot 12 ur. Hrvaška vlada je sicer na današnji seji, ki jo je Plenković vodil na daljavo, predlagala tudi uvedbo denarnih kazni za kršitelje ukrepov proti covidu-19 in pripravila nov paket pomoči gospodarstvu.