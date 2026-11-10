Hrvaški premier smrt pacienta v zagrebški bolnišnici označil za umor

Kristian Josip Periš, nekdanji atlet in trener, je umrl 21. oktobra v psihiatrični bolnišnici Sveti Ivan. Preiskovalni sodnik zagrebškega županijskega sodišča je v nedeljo odredil pripor za štiri zdravstvene tehnike, ki so osumljeni, da so pri ravnanju s pacientom uporabili čezmerno silo, zaradi česar naj bi ta umrl.
Hrvaški Jutarnji list je v ponedeljek objavil dele posnetka nadzorne kamere iz bolnišnice, ki prikazuje nasilno ravnanje zdravstvenega osebja s Perišem.
Po navedbah časnika so zdravstveni tehniki delno privezanemu pacientu več kot osem minut pritiskali blazino na glavo, ga s koleni pritiskali ob posteljo ter ga večkrat udarili s komolcem in pestjo v prsni koš. Pri dogajanju je bilo navzočih več zdravstvenih delavcev, med njimi tudi zdravnica. Ko so blazino odstranili in ugotovili, da je pacient nezavesten, so ga začeli oživljati.
"Po tem, kar sem lahko videl, gre za umor mladega človeka v bolnišnici, ki je v pristojnosti mestnih oblasti. Seveda za to ne more biti odgovoren župan, toda če bi bilo obratno, bi verjetno že potekali protesti," je danes o smrti Periša po poročanju hrvaškega portala N1 dejal premier Andrej Plenković.
Na vprašanje, zakaj meni, da gre za umor, je odgovoril: "Poglejte posnetek." Ko ga je novinar opozoril, da še ni ugotovljeno, ali je šlo za umor, je premier odgovor ponovil.
Družina pokojnega že od začetka zahteva razjasnitev okoliščin njegove smrti, njihov odvetnik Leon Zrnić pa je za Dnevnik Nove TV zavrnil navedbe, da je bil Periš odvisnik od drog oziroma da je bil ob dogodku pod vplivom mamil.
Predhodni izsledki obdukcije so po poročanju Jutarnjega lista pokazali številne podplutbe in odrgnine, zlomljena rebra in prsnico ter otekanje pljuč in možganov, vendar dokončni vzrok smrti še ni ugotovljen. Bolnišnica je svojcem sprva sporočila, da je Periš umrl zaradi odpovedi srca.
Odpoved dobil tudi četrti zdravstveni tehnik
Trem od štirih osumljenih zdravstvenih tehnikov je bolnišnica že prejšnji teden izredno odpovedala pogodbe o zaposlitvi, zdaj pa je odpoved dobil tudi četrti, poroča RTL Danas. Sprva namreč ni bilo jasno, zakaj je bil četrti tehnik obravnavan drugače od preostalih treh.
Predsednik upravnega sveta klinike Mirando Mrsić je pojasnil, da direktorica Majda Grah na posnetku sprva ni opazila, da je tudi četrti tehnik s kolenom pritiskal na Perišev vrat. To so ugotovili šele po policijski analizi posnetkov nadzornih kamer. Ko je policija potrdila njegovo sodelovanje pri fizičnem obvladovanju pacienta na način, za katerega obstaja sum, da je pomenil uporabo prekomerne sile, je tudi on prejel izredno odpoved.
Ministrstvo za zdravstvo je od mesta Zagreb, ustanovitelja bolnišnice Sveti Ivan, zahtevalo celovito poročilo o okoliščinah smrti, ravnanju vodstva bolnišnice in nadzoru nad ustanovo. Opozorilo je, da je bilo o smrti uradno obveščeno šele 9. novembra, čeprav bi morala bolnišnica takšen dogodek prijaviti takoj.
Zaposleni v bolnišnici pa so ob ponedeljkovem protestu opozorili na kadrovsko podhranjenost, pomanjkljivo usposobljenost za ravnanje v kriznih razmerah in izpostavljenost fizičnim napadom. Od vodstva so zahtevali varnostnike, dodatno usposabljanje za samoobrambo in oblikovanje posebne ekipe za nujne intervencije pri agresivnih pacientih.
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