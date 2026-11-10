Hrvaški premier smrt pacienta v zagrebški bolnišnici označil za umor

Kristian Josip Periš, nekdanji atlet in trener, je umrl 21. oktobra v psihiatrični bolnišnici Sveti Ivan. Preiskovalni sodnik zagrebškega županijskega sodišča je v nedeljo odredil pripor za štiri zdravstvene tehnike, ki so osumljeni, da so pri ravnanju s pacientom uporabili čezmerno silo, zaradi česar naj bi ta umrl.

Hrvaški Jutarnji list je v ponedeljek objavil dele posnetka nadzorne kamere iz bolnišnice, ki prikazuje nasilno ravnanje zdravstvenega osebja s Perišem.

Po navedbah časnika so zdravstveni tehniki delno privezanemu pacientu več kot osem minut pritiskali blazino na glavo, ga s koleni pritiskali ob posteljo ter ga večkrat udarili s komolcem in pestjo v prsni koš. Pri dogajanju je bilo navzočih več zdravstvenih delavcev, med njimi tudi zdravnica. Ko so blazino odstranili in ugotovili, da je pacient nezavesten, so ga začeli oživljati.

"Po tem, kar sem lahko videl, gre za umor mladega človeka v bolnišnici, ki je v pristojnosti mestnih oblasti. Seveda za to ne more biti odgovoren župan, toda če bi bilo obratno, bi verjetno že potekali protesti," je danes o smrti Periša po poročanju hrvaškega portala N1 dejal premier Andrej Plenković.

Na vprašanje, zakaj meni, da gre za umor, je odgovoril: "Poglejte posnetek." Ko ga je novinar opozoril, da še ni ugotovljeno, ali je šlo za umor, je premier odgovor ponovil.