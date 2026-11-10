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Hrvaški premier smrt pacienta v zagrebški bolnišnici označil za umor

Zagreb, 10. 11. 2026 11.40 pred 51 minutami 3 min branja 20

Avtor:
STA L.M.
Andrej Plenković

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes smrt 32-letnega pacienta Kristiana Josipa Periša v zagrebški psihiatrični bolnišnici, ki je pretresla državo, označil za umor. Zaradi suma umora so v priporu štirje zdravstveni tehniki, v javnost pa so prišli tudi posnetki nadzornih kamer, ki razkrivajo nasilno ravnanje zdravstvenega osebja s pacientom.

Kristian Josip Periš, nekdanji atlet in trener, je umrl 21. oktobra v psihiatrični bolnišnici Sveti Ivan. Preiskovalni sodnik zagrebškega županijskega sodišča je v nedeljo odredil pripor za štiri zdravstvene tehnike, ki so osumljeni, da so pri ravnanju s pacientom uporabili čezmerno silo, zaradi česar naj bi ta umrl.

Hrvaški Jutarnji list je v ponedeljek objavil dele posnetka nadzorne kamere iz bolnišnice, ki prikazuje nasilno ravnanje zdravstvenega osebja s Perišem.

Po navedbah časnika so zdravstveni tehniki delno privezanemu pacientu več kot osem minut pritiskali blazino na glavo, ga s koleni pritiskali ob posteljo ter ga večkrat udarili s komolcem in pestjo v prsni koš. Pri dogajanju je bilo navzočih več zdravstvenih delavcev, med njimi tudi zdravnica. Ko so blazino odstranili in ugotovili, da je pacient nezavesten, so ga začeli oživljati.

"Po tem, kar sem lahko videl, gre za umor mladega človeka v bolnišnici, ki je v pristojnosti mestnih oblasti. Seveda za to ne more biti odgovoren župan, toda če bi bilo obratno, bi verjetno že potekali protesti," je danes o smrti Periša po poročanju hrvaškega portala N1 dejal premier Andrej Plenković.

Na vprašanje, zakaj meni, da gre za umor, je odgovoril: "Poglejte posnetek." Ko ga je novinar opozoril, da še ni ugotovljeno, ali je šlo za umor, je premier odgovor ponovil.

Nasilje (slika je simbolična)
Nasilje (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Družina pokojnega že od začetka zahteva razjasnitev okoliščin njegove smrti, njihov odvetnik Leon Zrnić pa je za Dnevnik Nove TV zavrnil navedbe, da je bil Periš odvisnik od drog oziroma da je bil ob dogodku pod vplivom mamil.

Predhodni izsledki obdukcije so po poročanju Jutarnjega lista pokazali številne podplutbe in odrgnine, zlomljena rebra in prsnico ter otekanje pljuč in možganov, vendar dokončni vzrok smrti še ni ugotovljen. Bolnišnica je svojcem sprva sporočila, da je Periš umrl zaradi odpovedi srca.

Odpoved dobil tudi četrti zdravstveni tehnik

Trem od štirih osumljenih zdravstvenih tehnikov je bolnišnica že prejšnji teden izredno odpovedala pogodbe o zaposlitvi, zdaj pa je odpoved dobil tudi četrti, poroča RTL Danas. Sprva namreč ni bilo jasno, zakaj je bil četrti tehnik obravnavan drugače od preostalih treh.

Predsednik upravnega sveta klinike Mirando Mrsić je pojasnil, da direktorica Majda Grah na posnetku sprva ni opazila, da je tudi četrti tehnik s kolenom pritiskal na Perišev vrat. To so ugotovili šele po policijski analizi posnetkov nadzornih kamer. Ko je policija potrdila njegovo sodelovanje pri fizičnem obvladovanju pacienta na način, za katerega obstaja sum, da je pomenil uporabo prekomerne sile, je tudi on prejel izredno odpoved.

Ministrstvo za zdravstvo je od mesta Zagreb, ustanovitelja bolnišnice Sveti Ivan, zahtevalo celovito poročilo o okoliščinah smrti, ravnanju vodstva bolnišnice in nadzoru nad ustanovo. Opozorilo je, da je bilo o smrti uradno obveščeno šele 9. novembra, čeprav bi morala bolnišnica takšen dogodek prijaviti takoj.

Zaposleni v bolnišnici pa so ob ponedeljkovem protestu opozorili na kadrovsko podhranjenost, pomanjkljivo usposobljenost za ravnanje v kriznih razmerah in izpostavljenost fizičnim napadom. Od vodstva so zahtevali varnostnike, dodatno usposabljanje za samoobrambo in oblikovanje posebne ekipe za nujne intervencije pri agresivnih pacientih.

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Hrvaška psihiatrična bolnišnica Andrej Plenković Kristian Josip Periš nasilje

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KOMENTARJI20

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abc123def456
10. 11. 2026 13.23
in ves to so delali in naredili pod kamero. mislim, pamet? ni je...
Odgovori
0 0
abc123def456
10. 11. 2026 13.22
video je grozen. dejansko so ga tolkli, dusili s kolenom na vrat in z blazino cez obraz. in je umrl - kaksne druge moznosti ni imel.
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0 0
Lepdan123
10. 11. 2026 13.14
Menim, da vsak, ki ne dela na psihiatriji nima kaj komentirati. Morda se včasih zgodi kakšen nesrečen slučaj, kjer bi se lahko postopalo drugače, ampak pojma nimate, kako to včasih izgleda.
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-1
0 1
JApajaDAja
10. 11. 2026 13.12
šefica bolnice je pogledala posnetke, ker ji je bila sumljiva odsotnost "akterjev" zaradi dopusta..in prijavila na policijo...
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+1
1 0
Sir Oliver
10. 11. 2026 13.07
Gre za nesrečen slučaj. Uf pametujejo nekateri. Izvolite, pojdite umirit človeka, ki je v afektu, agresiven in ogroža življenje drugih. Aja, raje ne bi. Veliko lažje se pametuje po tipkovnici.
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-1
4 5
JApajaDAja
10. 11. 2026 13.13
ni bil agresiven..."ekipa" si je dala duška...
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+3
3 0
Lepdan123
10. 11. 2026 13.16
Kaj pa vi veste, da ni bil agresiven.. Ali mislite da je bil brez razloga privezan, prosim vas no, eni pa res vse verjamete
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0 0
Antifriz
10. 11. 2026 13.19
Človek je bil že privezn na postelji... in en ga je hkrati še dušil z povštrom. Kje je tukaj kak nesrečen slučaj?
Odgovori
0 0
zaba67
10. 11. 2026 13.05
komentarji, da te kap - najbrž posnetek ni prikazal, kako jih je pacient pod vplivom droge mlatil...drugače ga ne bi privezali...
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-2
2 4
Antifriz
10. 11. 2026 13.19
Pracient ni bil pod nobenim vplivom drog.
Odgovori
0 0
sLOVEnec56
10. 11. 2026 13.01
Ha, odpustili so jih! Pa umor je bil?
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+3
4 1
Prelepa Soča
10. 11. 2026 12.59
Groza.... in take živali zaposljujejo v zdravstvu in jim za umor še plačujejo. Kdove koliko so jih taisti, brez kazni, že spravili na oni svet.
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+2
4 2
Misika1967
10. 11. 2026 12.57
Koliko takih primerov je prinas??? Da na posteljo priklenjenega cloveka pretepajo 4 zdravstveniki ob prisotnosti zdravnice je grozovito.
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+6
6 0
leviindesnikekci
10. 11. 2026 12.54
Po vsem tem, kar sem slisal od prijatelja, ki ze leta dela v zdravstveni negi, bi rekel, da ima veliko zdravstvenih tehnikov (vecinoma mladi) neke psihopatske motnje. Izzivljanje itd. Iz prve roke :)
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+6
7 1
manga
10. 11. 2026 12.39
Pri nas so odpustili policiste ker je oseba med ukrepanjem umrla.Nestrokovna ocena dogodka.Pisarniški kvazistrokovnjaki nimajo pojma kaj se vse dogaja na terenu.
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+1
4 3
manga
10. 11. 2026 12.35
Treba je videti vse okoliščine dogodka in presojati strokovno in ne po emocijah.
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-4
2 6
Bonaventura
10. 11. 2026 12.43
vse pove da je imel polomljena rebra in otekle možgane....stroka pravi, da ga obvladajo, tako da ga vsak drži za en ud...ni treba biti forenzik, da vidiš, da gre za umor...
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+9
9 0
Lujzek
10. 11. 2026 12.35
Pomanjkanje kadra ni izgovor za umor... Rebra in prsnica se poškodujeta pri oživljanju, človek je bil tudi delno zvezan. Pacientom očitno manjka še povšter na obrazu. Kam gre ta svet...
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+6
6 0
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