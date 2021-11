Hrvaški premier z vodstvom vojske, predsednik države srečanje ostro kritiziral

Poleg načelnika generalštaba hrvaške vojske, admirala Roberta Hranja in ostalih generalov hrvaške vojske so se sestanka udeležili še hrvaški minister za obrambo Mario Banožić, notranji minister Davor Božinović, zunanji minister Gordan Grlić-Radman in predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković.

Obrambni minister Banožić je po sestanku sporočil, da so bile tema sestanka materialne razmere v vojski. Dotaknil se je tudi spora s predsednikom države glede zamenjave brigadirja Elvisa Burčula in vztrajal, da ne bo spremenil svojega stališča."Ne bom popustil glede Burčula. (...) ne bo dobro za vojsko, če se popusti," je po poročanju Večernjega lista sporočil minister.

Urad hrvaškega predsednika: Gre za nedopustno politizacijo hrvaške vojske

V uradu hrvaškega predsednika so sestanek premierja in predsednika vladajoče HDZ Plenkovića z vodstvom hrvaške vojske kritizirali in ocenili, da je premier pripravil strankarski sestanek HDZ z vojaških vrhom ter doslej šel najdlje v nedopustni politizaciji hrvaške vojske.

Milanović, ki je tudi vrhovni poveljnik hrvaških oboroženih sil, naj bi se po napovedih popoldne sestal z načelnikom generalštaba hrvaške vojske in vojaškimi poveljniki.