Hrvaški program za cenejši najem: pri sosedih 600.000 stanovanj praznih

Program temelji na oceni, da je na Hrvaškem približno 600.000 praznih stanovanj, medtem ko jih za zagotavljanje cenovno dostopnega bivanja primanjkuje okoli 236.000, so po sprejetju programa navedli na hrvaškem ministrstvu za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje.

Program predvideva vključitev stanovanj fizičnih oseb, ki so prazna najmanj dve leti, in približno tisoč praznih enot, ki so v lasti države.

Ciljne skupine programa so gospodinjstva brez rešenega stanovanjskega vprašanja, mladi, družine z več otroki, osebe z nižjimi do povprečnimi prihodki, invalidi in zaposleni v deficitarnih poklicih.

Program bo izvajala Agencija za pravni promet in posredovanje z nepremičninami (APN), najemnina pa ne bo smela presegati 30 odstotkov mesečnih prihodkov gospodinjstva, zmanjšanih za ocenjene stanovanjske stroške.

Za primer so na ministrstvu navedli družino z 2000 evrov mesečnih prihodkov. Ta bi za najem 60 kvadratnih metrov velikega stanovanja plačala 450 evrov mesečno, preostanek pa bi pokrila država. V primeru rasti prihodkov bi se najemnina zvišala, ob padcu prihodkov pa bi se lahko znižala.