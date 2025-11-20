Svetli način
Hrvaški program za cenejši najem: pri sosedih 600.000 stanovanj praznih

Zagreb, 20. 11. 2025 11.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
13

Lastniki stanovanj na Hrvaškem in njihovi potencialni podnajemniki se bodo ob izpolnjevanju pogojev že letos lahko vključili v novi državni program cenovno dostopnega najema. Tega je vlada sprejela minuli teden, z njim pa želi aktivirati več tisoč praznih stanovanj in jih oddati tistim, ki si ne morejo privoščiti najema po tržnih cenah.

Program temelji na oceni, da je na Hrvaškem približno 600.000 praznih stanovanj, medtem ko jih za zagotavljanje cenovno dostopnega bivanja primanjkuje okoli 236.000, so po sprejetju programa navedli na hrvaškem ministrstvu za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje.

Program predvideva vključitev stanovanj fizičnih oseb, ki so prazna najmanj dve leti, in približno tisoč praznih enot, ki so v lasti države.

Ciljne skupine programa so gospodinjstva brez rešenega stanovanjskega vprašanja, mladi, družine z več otroki, osebe z nižjimi do povprečnimi prihodki, invalidi in zaposleni v deficitarnih poklicih.

Program bo izvajala Agencija za pravni promet in posredovanje z nepremičninami (APN), najemnina pa ne bo smela presegati 30 odstotkov mesečnih prihodkov gospodinjstva, zmanjšanih za ocenjene stanovanjske stroške.

Za primer so na ministrstvu navedli družino z 2000 evrov mesečnih prihodkov. Ta bi za najem 60 kvadratnih metrov velikega stanovanja plačala 450 evrov mesečno, preostanek pa bi pokrila država. V primeru rasti prihodkov bi se najemnina zvišala, ob padcu prihodkov pa bi se lahko znižala.

Lastniki stanovanj bodo prejeli nadomestilo v višini povprečne najemnine, ki jim jo bo država izplačala v dveh obrokih - 60 odstotkov ob predaji stanovanja APN in 40 odstotkov po preteku polovice najemnega razmerja.

Za 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Zagrebu povprečna tržna najemnina znaša 660 evrov na mesec. To pomeni, da bi lastnik s petletno najemno pogodbo prejel 7920 evrov na leto oziroma 39.600 evrov v petih letih. Prvo izplačilo bi znašalo 23.760 evrov, drugo pa 15.840 evrov.

Prve javne razpise, in sicer tako za lastnike stanovanj kot za najemnike, bodo po napovedih ministra Branka Bačića objavili do konca leta.

Hrvaška bo po nacionalnem načrtu stanovanjske politike do leta 2030 zgradila tudi 10.000 stanovanj, ki bodo namenjena oddajanju v najem po ugodnih cenah.

Konec leta so na Hrvaškem izpeljali tudi stanovanjsko reformo, v okviru katere so uvedli nepremičninski davek ter sprejeli zakon o upravljanju in vzdrževanju stavb. Skupaj z davčno reformo in drugimi zakonskimi spremembami naj bi ti ukrepi upočasnili rast cen nepremičnin in izboljšali dostopnost stanovanj.

hrvaška najem ocena stanovanja program
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pamir
20. 11. 2025 12.56
Hrvaška vsako leto 20.000 Hrvatov manj, razmerje rojenih in umrlih.Uvažajo veliko tujcev kot Slovenija in s tem rešujemo problem.Ljudem se ne da imeti otrok in tudi plodnost pada.
ODGOVORI
0 0
Apbijd
20. 11. 2025 12.49
+0
Hahaha...prazna stanovanja... Kot pri nas...a na črno oddati,ni panike
ODGOVORI
1 1
Con-vid 1984
20. 11. 2025 12.37
+5
Ja šur 600.000 "praznih stanovanj, od tega je 500k v zapuščenih hišah na hrvaškem podeželju.
ODGOVORI
5 0
Pri?evalec
20. 11. 2025 12.35
+3
Kapa dol, le tako bodo imeli njihovi otroci otroke. V Ljubljani poznam primere, ko lastniki stanovanj, le-teh ne prepustijo nito svojim otrokom, ker predobro služijo z oddajo. Nastal je celo nek sloj ljudi, ki živijo samo od oddaje.
ODGOVORI
4 1
Burtonnn
20. 11. 2025 12.32
-1
Ocena, dmneva in realno stanje, ha,ha,ha. Prvo naj uredijo zemljiško knjigo, potem bodo videli realno stanje. Saj je isto kot pri nas, kr' neki domnevajo, ko se pa srečajo z realnostjo so pa tiho. To je v planu za naslednji mandat!
ODGOVORI
0 1
Prelepa Soča
20. 11. 2025 12.25
+4
Ne razumem popolnoma , bodo lastnike PRISILILI, da oddajajo? Nočejo oddajati zato, ker ne želijo uničenih stanovanj. Če želiš oddajati, dobiš plačilo vsak mesec, tu pa neki obroki, malo sedaj, malo pa, če sploh kdaj.... z državo imeti opravka v takih zadevah... hvala ne.
ODGOVORI
5 1
Antena
20. 11. 2025 12.24
-2
Pri nas pa 3x več
ODGOVORI
0 2
Morgoth
20. 11. 2025 12.21
+2
Dokler se bo bogatim splačal nakup 3. in vsake nadaljne nepremičnine bo cena nakupa in najemnin visoka, ponudba pa nizka.
ODGOVORI
4 2
Prelepa Soča
20. 11. 2025 12.18
+1
Kako to, da si toliko ljudi v CRO ne more plačati najema, saj vedno eni pišejo, da nas prehitevajo po levi in desni? 🤔
ODGOVORI
4 3
Najpametnejši
20. 11. 2025 12.16
-2
Končno ena pametna novica. Zgleda, da so Hrvati dojeli... Naši pa še gradijo hiše :)
ODGOVORI
2 4
Free_Palestine
20. 11. 2025 12.04
+7
Pa kaj imate vi s to Hrvaško na tem portalu?
ODGOVORI
8 1
vlahov
20. 11. 2025 12.02
+1
Primer Argentine je tak , da takoj , ko se je država umaknila iz trga nepremičnin so te v 2 mesecih padle kakor tudi cene stanovanj. kjer je državna pomoč je štala,
ODGOVORI
3 2
belyugo
20. 11. 2025 12.20
+2
Tudi na Hrvaškem je tako. Kakor hitro država da kake subvencije ali pa banke ugodne kredite, gredo cene vsaj 10% gor.
ODGOVORI
3 1
