Hrvaški ravnatelji pod drobnogledom Zagrebačke banke

Zagrebačka banka, ki je s svojo preiskavo pričela spomladi, je dokumentacijo zahtevala še od drugih ravnateljev srednjih šol, v nekaterih primerih pa je celo kontaktirala njihove družinske člane. Ravnatelji morajo predložiti podatke o prihodkih in izvoru prihodkov, predložiti dokaze o morebitnem dedovanju, v primeru da so lastniki nepremičnin pa morajo priložiti še evidenco iz zemljiškega katastra. Če se odločijo zahtevo zavrniti, jim banka onemogoči dostop do storitev spletne banke in blokira bančno kartico - tako se morajo posamezniki za vse bančne storitve oglasiti osebno v poslovalnici.

Hrvaška narodna banka (HNB) sicer trdi, da Zagrebačka banka deluje v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Ker zakon bankam predpisuje, da so dolžne opravljati redne poglobljene analize pri tistih svojih strankah, ki so na seznamu politično izpostavljenih oseb, jim hkrati tudi omogoča vpogled v njihove osebne podatke.