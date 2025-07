Hrvaški reševalci naj bi po neuspelem oživljanju truplo moškega pustili kar na plaži

V ponedeljek je na plaži v Promajni v bližini Baške Vode umrl moški. "Umrl je med kopanjem v morju," je bosanskim medijem povedal prebivalec Tuzle, ki je bil z družino takrat v bližini. Izvlekli so ga na obalo in poklicali reševalce, ki so ga oživljali, a neuspešno. "Trajalo je eno uro, a mu niso mogli več pomagati," pripoveduje.

A kar je njega in vse, ki so se v tistem trenutku znašli na plaži, pretreslo, je dejstvo, da je ekipa nujne medicinske pomoči nato odšla, njegovo truplo pa preprosto pustila na plaži pod senčnikom. "Tako je ležal dve uri," dodaja očividec. To naj bi opravičili zgolj z besedami, da je takšen pač postopek.

"Nikogar ni bilo z njim, samo policija. Nihče ni niti vedel, kdo je. Ljudje so bili zgroženi," razlaga turist, ki ponedeljkovo dogajanje opisuje kot v nočni mori. Nato je prišla neka ženska in policiste vprašala, če lahko vzame svoj senčnik. "Policija ji ga je dala, truplo pa je ostalo tam. Mučno je bilo to gledati. Potem so prišli iz pogrebnega zavoda s krsto. Cela plaža je videla, kako so ga položili vanjo in odpeljali."

Preminuli moški je sicer prihajal iz Mostarja, na Hrvaškem pa ima hišo. A ker pri sebi ni imel nobenih dokumentov, prav tako ga nihče ni prepoznal, policija svojcev o njegovi smrti ni mogla obvestiti. Žena naj bi za njegovo smrt izvedela šele zvečer – ker ga ni bilo odmov, ga je odšla iskat na obalo in takrat ugotovila, kaj se je zgodilo.