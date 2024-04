Hrvaški režiser Dalibor Matanić spolno nadlegoval mlade igralke

Na Hrvaškem te dni odmeva razkritje časnika Večernji list, da je priznani hrvaški režiser Dalibor Matanić več let spolno nadlegoval igralke. Režiser je sicer v javnosti veljal za zagovornika pravic žensk, a eden izmed predatorjev, proti katerim se je boril, naj bi bil tudi sam. Matanić je sporno vedenje priznal in ga pripisal zasvojenosti z drogami in alkoholom. Njegovo početje so obsodili tako hrvaški filmski ustvarjalci kot režiserji, mogoča pa je tudi policijska preiskava.

Dalibor Matanić velja za najuspešnejšega filmskega režiserja svoje generacije. Posnel je več filmskih uspešnic (Zenit, Fina mrtva dekleta) in televizijskih serij (Časopis, Molk), prejel pa je tudi številne nagrade. Veljal je tudi za velikega zagovornika pravic žensk. Podpiral je gibanje #Jaztudi, obsojal spolne predatorje in lani celo sodeloval v kampanji proti nasilju nad ženskami Ščit s hrvaško pevko Ido Prester, s katero se je za to pojavil tudi na naslovnici ene izmed hrvaških revij.

Eden izmed predatorjev, proti katerim se je boril v javnosti, naj bi bil tudi sam Večernji list pa je v petek razkril, da naj bi bil eden izmed predatorjev, proti katerim se je boril v javnosti, tudi sam. Kot je zapisala novinarka Milena Zajović, sicer tudi glavna selektorica in ena izmed organizatork filmskega festivala v Motovunu, so njegovo neprimerno vedenje za hrvaški medij potrdili nekateri njegovi nekdanji sodelavci in številke igralke, s katerimi so se pogovarjali v zadnjih tednih. Matanić je igralkam po njihovih navedbah pošiljal sporočila s spolno vsebino, nagovarjal pa naj bi jih tudi k spolnim stikom. Izbiral naj bi predvsem mlajše igralke, iz pogovorov z njimi pa sta po pisanju portala postali jasni dve stvari: njegovo vedenje je trajalo najmanj deset let, na snemanjih pa so ga opravičevali z besedami, da se samo šali.

Ena izmed igralk, ki je v preteklosti sodelovala z režiserjem, Tihana Lazović Trifunović, je na družbenem omrežju zapisala, da njeno sodelovanje z Matanićem nikoli ni bilo neprimerno, neprofesionalno in neprijetno. "Vendar pa to ne pove ničesar. Še več, zgolj potrjuje, da je spretno manipuliral s tistimi, ki smo leta sodelovali z njim, in zelo preračunljivo izbiral svoje žrtve, ki so bile mlada dekleta na začetku kariere," je poudarila ter dodala, da te igralke niso zgolj žrtve enega režiserja, temveč celotnega sistema, od Akademije za dramsko umetnost dalje. 'Nisem se zavedal svojega napačnega pristopa do kolegic' V petek je Matanić na družbenem omrežju sporočil, da se zaradi svojih neprimernih dejanj kesa. "Nisem se zavedal svojega napačnega pristopa do kolegic na snemanjih. Za moja dejanja ni opravičila. Znan sem po robnem humorju in radikalnih metodah dela, da bi bili igralci čim boljši v kadru, a nič ne opravičuje tega, da nekomu vzbudite občutek nelagodja," je zapisal. Svoje vedenje je pripisal vplivu drog in alkohola. Poudaril je, da se je prijavil na zdravljenje, ter dodal, da se umika iz javnosti.