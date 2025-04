Bogat ulov hrvaškega ribiča: 317 kilogramov težak in 14 let star tun

Raziskovalci hrvaškega laboratorija za oceanografijo in ribištvo so na podlagi delčka hrbtne plavuti ocenili, da je riba stara približno 14 let. "Ker gre pri vsaki metodi določanja starosti za oceno, je bolj realno, da govorimo o starosti med 12 in 15 let," so zapisali v inštitutu.

Kot so pojasnili, je določanje starosti iz hrbtne plavuti najmanj invazivna metoda. Na prerezu so vidni koncentrični rastni obroči, podobno kot kolobarji na drevesu. "Ti obroči nastanejo zaradi sezonskih nihanj v hitrosti rasti, pri čemer se v hladnejših ali okoljsko manj ugodnih obdobjih oblikuje gostejše kostno tkivo, kar ustvari temnejše, vidne obroče." Bolj kot je riba stara, težje je določiti natančno starost, saj so notranje plasti tkiva lahko tudi poškodovane.

Tako kot večina morskih rib tudi modroplavuti tuni izjemno hitro rastejo predvsem v prvih letih življenja. Do tretjega leta lahko zrastejo tudi do enega metra. "Hitrost rasti se med posamezniki močno razlikuje in je odvisna od spola, razpoložljivosti hrane, raznolikosti prehrane in okoljskih dejavnikov, kot je temperatura morja," so še pojasnili v hrvaškem inštitutu za oceanografijo in ribištvo.