Hrvaški ribič med ribolovom v mrežo ujel Nasino napravo

A hrvaški ribič jim je odvrnil, da jim naprave ne bo vrnil, dokler mu ne povrnejo škode, ki je nastala na ribiški mreži zaradi teže naprave. Ta namreč tehta kar 100 kilogramov. Škoda naj bi znašala 20.000 kun ali okoli 2684 evrov.

Zdaj Morski.hr poroča, da se je ribič sestal s posadko ameriške ladje. "Sprva so zahtevali takojšnjo vrnitev njihove naprave, jaz pa sem jim rekel, da sem hrvaški državljan in ne gusar iz Somalije, zato se z mano tako ne bodo pogovarjali. Nato so mi rekli, da sem trd pogajalec, zato smo predajo opravili na pošten način," je povedal ribič Darko. Z Američani je podpisal pogodbo, ti so mu nato dali denar, on pa jim je vrnil napravo. Darko se je želel z Američani tudi fotografirati, a so ga ti zavrnili.