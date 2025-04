Hrvaški ribič osupnil: kaj se je prilepilo na motor čolna?

Že Aristotel je pisal o tem, da se te živali prilepijo na ladje in čolne. Imajo namreč več življenjskih obdobij, v svojem morskem stadiju pa poskušajo najti žrtev, ki bi jim sesale kri. Večinoma so to delfini, velike ribe in želve, ladje pa seveda ne sodijo v to skupino. Čeprav je morski piškur pri nas precej redek, je v svetovnih vodah, kjer jih je več, takšno obnašanje pogosto opaziti, je v skupini Živi svet Jadranskega morja pojasnil poznavalec morskega življenja Pero Ugarković.