Tujina

Hrvaški sabor izglasoval prilagodljiv DDV na gorivo

Zagreb, 30. 04. 2026 15.04 pred 57 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA Ti.Š.
Hrvaška v nujnih primerih uvaja prilagodljiv DDV na naftne derivate.

Hrvaški poslanci so potrdili novelo zakona o davku na dodano vrednost (DDV), s katero se v nujnih primerih uvaja prilagodljiv DDV na naftne derivate. Ob tem so v opoziciji kritizirali vlado zaradi visoke stopnje inflacije, ki je aprila po podatkih državnega statističnega urada znašala 5,8 odstotka.

V skladu z novelo zakona o DDV bo lahko vlada v Zagrebu znižala stopnjo davka na naftne derivate za največ deset odstotnih točk z uredbo in ne bodo potrebne trajne spremembe zakona. Po napovedih bo ta ukrep uporabila le v primeru nadaljnjega zaostrovanja konflikta na Bližnjem vzhodu in posledično še večjega dviga cen energentov.

Splošna stopnja DDV na gorivo znaša na Hrvaškem 25 odstotkov, v skladu z evropskimi direktivami pa se lahko spusti najnižje do 15 odstotkov.

FOTO: Dreamstime

Opozicijski poslanci so pred glasovanjem kritizirali vlado zaradi dviga cen, pri čemer so se sklicevali na podatke državnega statističnega urada, po katerih so bile cene življenjskih potrebščin na Hrvaškem aprila letos za 5,8 odstotka višje kot aprila lani.

Jelena Miloš iz poslanske skupine Možemo je spomnila, da je imela Hrvaška že pred vojno na Bližnjem vzhodu najvišjo inflacijo v območju z evrom. "Zahtevamo davek na ekstra dobičke za vse tiste, ki so se okoristili z inflacijo, medtem ko so dvigovali cene za državljane in svoje delavce ohranjali na minimalni plači ali nizkih plačah," je dejala.

FOTO: Shutterstock

"Če ne bi bilo krize na Bližnjem vzhodu, bi bila inflacija 3,06-odstotna. To dokazuje podatek, da so se najbolj podražili energenti, za 17,5 odstotka. Spodbudno je, da se cene niso prelile na hrano in pijačo," je odgovoril Marko Pavić (HDZ).

Tudi hrvaški premier Andrej Plenković je rast stopnje inflacije pojasnil z zvišanjem cen energentov. "To zvišanje (inflacije) je neposredna posledica zvišanja cen energentov, zlasti naftnih derivatov zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Zvišanje cen energentov je odgovorno za skoraj polovico zvišanja inflacije v aprilu. Če se cene energentov ne bi spremenile, bi bila stopnja inflacije okoli treh odstotkov," je dejal na seji vlade.

Poudaril je, da posledic zunanjega šoka in zaprtja Hormuške ožine ne čutijo le na Hrvaškem, pač pa tudi v drugih državah članicah EU. "Šestnajst članic beleži pospešitev inflacije," je dejal. Aprilska inflacija na Hrvaškem je bila sicer drug najvišja v območju z evrom, takoj za Bolgarijo.

Plenković je izrazil upanje, da bo stabilizacija razmer na Bližnjem vzhodu in cen privedla do zajezitve cen naftnih derivatov, kar bo zmanjšalo inflacijske pritiske. Spomnil je tudi, da se cene hrane in pijače niso zvišale, ter dejal, da so k temu prispevali tudi vladni ukrepi. "Z ukrepi bomo poskušali ublažiti vpliv energetske krize na gospodinjstva," je zagotovil.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Delavec_Slo
30. 04. 2026 16.01
IN KAKE VEZE IMA TO S SLOVENIJO?, MOGOČE SABOR VPRAŠAJTE KDAJ BO REŠENA ARBITRAŽA!
Yoda
30. 04. 2026 15.54
Hrvaška, obljubljena dežela!!!
a.kralj1994
30. 04. 2026 15.53
Mene pa zanima, kaj pomeni cena (npr.) bencina, ki je 1.649 Eur!???? Kaj pomeni tista številka 9 na koncu? Kakšna valuta je to? Pri nas je najnižja valuta CENT...100 centov je 1 Eur...torej kaj je tista številka 9????
jank
30. 04. 2026 15.40
Naši desničarji bodo vzornikom in njihovim svetilnikom Hrvatom zagotovo sledili. Gre za povsem prazno obljubo HDZ- ja.
natmat
30. 04. 2026 15.28
Tipično značilno za desne trole...za višjo inflacijo in vse kar je slabo so drugi krivi...isto je pri nas...pa da bi se v ogledalo kdaj pogledali...tega pa ne....
