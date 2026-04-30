Hrvaški sabor izglasoval prilagodljiv DDV na gorivo

V skladu z novelo zakona o DDV bo lahko vlada v Zagrebu znižala stopnjo davka na naftne derivate za največ deset odstotnih točk z uredbo in ne bodo potrebne trajne spremembe zakona. Po napovedih bo ta ukrep uporabila le v primeru nadaljnjega zaostrovanja konflikta na Bližnjem vzhodu in posledično še večjega dviga cen energentov. Splošna stopnja DDV na gorivo znaša na Hrvaškem 25 odstotkov, v skladu z evropskimi direktivami pa se lahko spusti najnižje do 15 odstotkov.

Opozicijski poslanci so pred glasovanjem kritizirali vlado zaradi dviga cen, pri čemer so se sklicevali na podatke državnega statističnega urada, po katerih so bile cene življenjskih potrebščin na Hrvaškem aprila letos za 5,8 odstotka višje kot aprila lani. Jelena Miloš iz poslanske skupine Možemo je spomnila, da je imela Hrvaška že pred vojno na Bližnjem vzhodu najvišjo inflacijo v območju z evrom. "Zahtevamo davek na ekstra dobičke za vse tiste, ki so se okoristili z inflacijo, medtem ko so dvigovali cene za državljane in svoje delavce ohranjali na minimalni plači ali nizkih plačah," je dejala.

