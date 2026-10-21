Hrvaški sabor ni izglasoval nezaupnice Plenkoviću

Pobudo za glasovanje o nezaupnici premierju Andreju Plenkoviću je SDP vložila s podpisi 54 poslancev, med njimi poslancev stranke Zmoremo! in drugih strank leve opozicije.

Premierju so očitali politično odgovornost za nezakonito odlaganje odpadkov v Gospiću in drugod po državi ter pomanjkljiv nadzor pristojnih institucij. Pri tem so posebej izpostavili nekdanjega glavnega državnega inšpektorja Andrijo Mikulića, ki ga je imenovala Plenkovićeva vlada in ki ga zaradi suma prejemanja podkupnin preiskujejo pristojni organi.