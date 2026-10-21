Hrvaški sabor ni izglasoval nezaupnice Plenkoviću

Pobudo za glasovanje o nezaupnici premierju Andreju Plenkoviću je SDP vložila s podpisi 54 poslancev, med njimi poslancev stranke Zmoremo! in drugih strank leve opozicije.
Premierju so očitali politično odgovornost za nezakonito odlaganje odpadkov v Gospiću in drugod po državi ter pomanjkljiv nadzor pristojnih institucij. Pri tem so posebej izpostavili nekdanjega glavnega državnega inšpektorja Andrijo Mikulića, ki ga je imenovala Plenkovićeva vlada in ki ga zaradi suma prejemanja podkupnin preiskujejo pristojni organi.
Plenković je politično odgovornost za nezakonita odlagališča odpadkov zavrnil in zagotovil, da bo vlada poskrbela za sanacijo. Poudaril je tudi, da je cilj vlade zaščititi zdravje ljudi in okolje ter z novim zakonom o ravnanju z odpadki okrepiti nadzor.
Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Največ, okoli 44.000 ton, jih je odloženih v Gospiću v Liki, kjer so analize pokazale onesnaženje tal in podzemnih voda ter nevarnost za okolje in zdravje ljudi. Primer je še v fazi kazenske preiskave.
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