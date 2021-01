Hrvaški sabor podpira uveljavitev izključne gospodarske cone 1. februarja

Hrvaški zunanji ministerGordan Grlić Radman je na začetku današnje razprave pozval saborske poslance, naj podprejo predlagani amandma hrvaške vlade, potem ko so 18. decembra lani z veliko večino že podprli odločitev o razglasitvi izključne gospodarske cone v Jadranskem morju. Ta odločitev ni vsebovala datuma uveljavitve hrvaške izključne gospodarske cone, bo pa to zdaj določil omenjeni amandma, o katerem so danes razpravljali v parlamentu. Hrvaški poslanci naj bi o tem glasovali predvidoma v petek.

Kljub podpori izključni gospodarski coni kot strateškem interesu Hrvaške so v opoziciji med razpravo ocenili, da Hrvaška ne bi nikoli razglasila svoje izključne gospodarske cone v Jadranu, če tega ne bi storila tudi Italija. Menili so tudi, da bi bilo treba hrvaško cono razglasiti že veliko prej. Izrazili so tudi dvome v pojasnila hrvaške vlade, da je razglasitev cone tudi v interesu hrvaških ribičev.

Šef hrvaške diplomacije je danes spomnil, da se je glede razglasitve hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone v Jadranu 19. decembra lani v Trstu srečal s kolegoma iz Slovenije in Italije, Anžetom Logarjem inLuigijem Di Maiom. Na tem srečanju so sicer uskladili izjavo o skupnem sodelovanju pri zaščiti Jadrana, a je niso podpisali.