Hrvaški snemalec iz oči v oči z medvedom v Senju

Le deset minut pred začetkom predvajanja hrvaške oddaje RTL Danas se je pred kamero snemalca Marka Ružića postavil medved.

Ružić je neustrašno stopil proti njemu, tvegal življenje in se z njim srečal iz oči v oči. Medved se je nato postavil in pogledal v kamero našega snemalca, ki se je nato uspešno vrnil do avtomobila.

Medtem je prispela policija in medveda z zvokom hupe pregnala.