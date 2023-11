Hrvaški šolarji na šolskem izletu naredili fotografijo z nacističnim pozdravom

Učenci osnovne šole Ivan Gundulić iz Dubrovnika so obiskali mesto Vukovar. Pri tem pa so se fotografirali z dvignjenimi desnicami. Ravnateljica šole je dejanje osnovnošolcev obsodila, poroča Index.hr. Vukovar so učenci osmega razreda obiskali v okviru šolske ekskurzije. Na izletu naj bi se podrobneje spoznali z vojnim dogajanjem v Vukovarju.

Učenci dejanje obžalujejo

Pri tem pa se je skupina učencev odločila, da posname fotografijo z nacističnim pozdravom. To so objavili tudi na družbenih omrežjih ob spremljavi Thompsonove pesmi Anica kninska kraljica. Fotografijo naj bi po informacijah Indexa posnela učiteljica, a to je ravnateljica osnovne šole Vedrana Elez zanikala.

Kot je potrdila, so učenci na šolskem izletu bivali v Vukovarju tri dni. Vedenje učencev in fotografijo pa je obsodila. Kot je zatrdila, so se učenci fotografirali sami in fotografije tudi na lastno željo objavili na družbenih omrežjih. Dodala je, da so tudi učenci izrazili obžalovanje zaradi takšnega vedenja. Kot je dodala, jim je zelo žal, da se je zgodila takšna situacija, ki je zasenčila izobraževalni obisk Vukovarja.