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Hrvaški Studenac zapira 170 trgovin

Zagreb, 30. 09. 2026 10.46 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
STA
Studenac

Sodišče v Splitu je v torek izdalo sklep o začetku predstečajnega postopka nad družbo Studenac, so sporočili iz trgovske družbe. Ta je že pred tem začela zapirati 170 od več kot 1400 trgovin. Preostala prodajna mesta Studenca, ki je prek nakupa šentjurske trgovske verige Kea prisoten tudi v Sloveniji, nadaljujejo delo.

Studenac
Studenac
FOTO: Bobo

"Odločitev sodišča je pomemben prvi korak k finančni in operativni stabilizaciji podjetja ter vzpostavlja strukturiran okvir za dosego vzdržnega dogovora z bankami, dobavitelji in drugimi upniki," so sporočili iz družbe Studenac.

Kot prednostne naloge so navedli stabilizacijo poslovanja in oskrbe, ponovno vzpostavitev stabilnih odnosov z dobavitelji in dogovor z upniki.

Vodstvo Studenca je v torek na srečanju z novinarji pojasnilo, da je odločitev o vložitvi predloga za začetek predstečajnega postopka posledica kombinacije več dejavnikov, poroča hrvaški Poslovni dnevnik.

Poslovni rezultati v letu 2025 niso bili v skladu s pričakovanji družbe, hkrati pa ni bilo mogoče podaljšati kratkoročnih virov financiranja. To je povzročilo pritisk na likvidnost in povečanje obveznosti do dobaviteljev, uprava pa je v takšnih okoliščinah ocenila, da je predstečajni postopek najboljša pot do stabilizacije poslovanja in sklenitve vzdržnega dogovora z upniki.

Studenac je že pred začetkom predstečajnega postopka začel izvajati načrt zaprtja 170 trgovin, ki naj bi bil del optimizacije prodajne mreže in ne neposredna posledica predstečajnega postopka. Po informacijah, ki jih navajajo mediji, je večina od njih že zaprta, okoli 400 zaposlenih pa so po navedbah podjetja prerazporedili na druga delovna mesta znotraj Studenca.

Glede na predlog za začetek predstečajnega postopka, ki ga je Studenac vložil pri sodišču in ga povzema Poslovni dnevnik, ima Studenac za več kot 286 milijonov evrov mednarodnega financiranja in še 108,5 milijona evrov različnih kreditnih aranžmajev pri domačih bankah.

Konec septembra je imel 60,6 milijona evrov obveznosti do dobaviteljev in okoli deset milijonov evrov na računih. Podjetje navaja tudi nevarnost, da v dveh do štirih tednih ne bo več moglo redno poravnavati obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih.

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KOMENTARJI10

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dededetox
30. 09. 2026 13.36
Uničili so Mercator, zdaj še KEO, pred tem KOMPAS.....Še prodajajte Hrvatom! Cilj je uničiti vse kar diši poturizmu in trgovini s prehrambenimi artikli in narediti prostor hrvaškim podjetjem!!!!!!Bi bil že čas, da se nekdo vpraša po strtegiji naših Susjeda! Z terminalom v Reki bodo prav kmalu unićili Luko Koper, tako da tudi dimnika na teritorijalne vode ne bomo potrebovali! Nas kar dobro vozijo za ušesa na WC. Na drugi strani pa 115.000 slovenskih nepremičnin pri njih, kar jim daje dodatno moč v vseh zadevah vs Slovenija: lastniki se MORAJO postaviti na stran Hrvaške zaradi strahu pred kaznijo v obliki davkov naprimer!
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+1
1 0
crazyHorse
30. 09. 2026 13.32
Ja ce pa so cene navil ...
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0 0
JAZsemTI
30. 09. 2026 13.17
Rovte bodo vedno bolj rovte. Brez trgovine, pošte, šole, župnka…
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0 0
Martinkrpan
30. 09. 2026 13.15
*razvoja ni, itd
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0 0
Martinkrpan
30. 09. 2026 13.15
Mercator bo še, je že na hujšem. Če bi dosledno upoštevali samo amortizacijo, je že danes precej maloprodajnih trgovin- market program pod vodo, razgoja
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0 0
zmerni pesimist
30. 09. 2026 13.09
In mi smo vse prodali hrčekim
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0 0
kokicas
30. 09. 2026 13.04
Kako to da mercator še deluje v sloveniji pa tušove trgovine so tudi nekatere tako zastarele
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0 0
Uporabnik1888402
30. 09. 2026 13.00
Mercator je na isti poti ...
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0 0
Vera in Bog
30. 09. 2026 12.43
Vse kar je dobrega, gre cu grunt
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-1
0 1
Uporabnik1888402
30. 09. 2026 13.00
Studenec dober? Hah ...
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-1
0 1
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