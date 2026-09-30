Hrvaški Studenac zapira 170 trgovin

"Odločitev sodišča je pomemben prvi korak k finančni in operativni stabilizaciji podjetja ter vzpostavlja strukturiran okvir za dosego vzdržnega dogovora z bankami, dobavitelji in drugimi upniki," so sporočili iz družbe Studenac.

Kot prednostne naloge so navedli stabilizacijo poslovanja in oskrbe, ponovno vzpostavitev stabilnih odnosov z dobavitelji in dogovor z upniki.

Vodstvo Studenca je v torek na srečanju z novinarji pojasnilo, da je odločitev o vložitvi predloga za začetek predstečajnega postopka posledica kombinacije več dejavnikov, poroča hrvaški Poslovni dnevnik.

Poslovni rezultati v letu 2025 niso bili v skladu s pričakovanji družbe, hkrati pa ni bilo mogoče podaljšati kratkoročnih virov financiranja. To je povzročilo pritisk na likvidnost in povečanje obveznosti do dobaviteljev, uprava pa je v takšnih okoliščinah ocenila, da je predstečajni postopek najboljša pot do stabilizacije poslovanja in sklenitve vzdržnega dogovora z upniki.

Studenac je že pred začetkom predstečajnega postopka začel izvajati načrt zaprtja 170 trgovin, ki naj bi bil del optimizacije prodajne mreže in ne neposredna posledica predstečajnega postopka. Po informacijah, ki jih navajajo mediji, je večina od njih že zaprta, okoli 400 zaposlenih pa so po navedbah podjetja prerazporedili na druga delovna mesta znotraj Studenca.

Glede na predlog za začetek predstečajnega postopka, ki ga je Studenac vložil pri sodišču in ga povzema Poslovni dnevnik, ima Studenac za več kot 286 milijonov evrov mednarodnega financiranja in še 108,5 milijona evrov različnih kreditnih aranžmajev pri domačih bankah.

Konec septembra je imel 60,6 milijona evrov obveznosti do dobaviteljev in okoli deset milijonov evrov na računih. Podjetje navaja tudi nevarnost, da v dveh do štirih tednih ne bo več moglo redno poravnavati obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih.