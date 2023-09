Hrvaški suverenisti zahtevajo, da se na mejo s Srbijo in BiH pošlje vojska

"Poslanska skupina Hrvaških suverenistov meni, da mora Hrvaška glede na vse večji priliv nezakonitih migrantov in vse pogostejše incidente na mejo z BiH in Srbijo nujno napotiti vojsko in začeti postavljati tudi žico, da bi zavarovala svoje meje in zunanje meje Evropske unije," so v četrtek sporočili iz te parlamentarne stranke.