Hrvaški Titanik bo za vedno ostal na dnu morja

Katamaran Princ Zadra, ki je novembra lani nasedel na čer in pri otoku Premuda potonil, bo, kot kaže, ostal na morskem dnu. Pristaniška uprava Zadra se je odločila, da 150-tonskega plovila ne bo dvignila na površje, saj bi bilo to predrago, sodeč po študiji, ki so jo izdelali na fakulteti za pomorstvo, pa le-to v morju ne predstavlja pomembnega tveganja za okolje in naravo.

Po pravilih pomorskega prava se potopljene čolne in ladje iz morja izvleče na stroške lastnika oziroma zavarovalnice. Če pa ti ne predstavljajo nevarnosti za okolje in ne ovirajo varnosti plovbe, obstajajo izjeme. Mednje se bo po poročanju portala Index.hr uvrstil tudi katamaran Princ Zadra. Kot so neuradno izvedeli njihovi preiskovalni novinarji, bi dvig katamarana stal med 250 in 300 tisoč evrov, Fakulteta za pomorstvo na Reki pa je izvedla študijo vplivov na okolje, katere rezultati so pokazali, da plovilo predstavlja le zanemarljivo tveganje in bi torej lahko ostalo na dnu morja.

Katamaran Princ Zadra leži na globini 50 metrov in bo tam, kot kaže, tudi ostal. FOTO: POP TV icon-expand

Informacijo so jim potrdili na Ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo. "Naročena je bila študija, ki je pokazala, da ladja lahko ostane na morskem dnu, če se z nje odstranijo vsi elementi, ki bi lahko negativno vplivali na okolje. Na podlagi študije je bila lastniku plovila izdana odločba, s katero je bila odrejena odstranitev delov opreme, ki bi lahko škodljivo vplivali na okolje ali varnost plovbe," so povedali. Potrdili so tudi, da potopljeno plovilo ne predstavlja nobene grožnje za varnost plovbe drugih plovil. "Na podlagi Študije vplivov na okolje se je Pristaniška uprava Zadra odločila, da katamaran lahko ostane na dnu morja," so za Index.hr povedali tudi v podjetju MiaTours, ki je lastnik katamarana. Sodeč po študiji je najbolj pomembna stvar odstranitev vseh potencialno škodljivih snovi, kot so plastični predmeti in električni kabli. Odstraniti morajo tudi vse fizične ovire na vhodih oz. izhodih v zaprte prostore, vrvi, bočno zaščito in podobno. Poudarili so še, da ladja ni izdelana iz železa, temveč iz aluminija, ter da je bila zavarovana.

Zakaj se je Princ Zadra potopil?

Spomnimo, katamaran Princ Zadra, ki je plul na redni liniji Zadar–Silba–Olib–Premuda, je 15. novembra lani okoli 18.20 nasedel na čer v bližini otoka Premuda. V času nesreče je prevažal 72 potnikov in šest članov posadke. Vse potnike in člane posadke so z usklajeno akcijo domačinov in pristojnih služb uspeli rešiti. Že naslednji dan je katamaran potonil v bližini klifov Bračići, na globini približno 50 metrov. Domačini so bili zaskrbljeni zaradi morebitne ekološke katastrofe, a so pristojni gorivo hitro odstranili in tako preprečili razlitje.