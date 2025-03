Hrvaški trgovci kljub bojkotom trgovin izdali več računov

Na Hrvaškem so januarja po podatkih davčne uprave, ki jih navaja hrvaški poslovni portal Lider, izdali 172,5 milijona računov oziroma približno štiri milijone več kot lani.

Na Hrvaškem je januarja in februarja v znak protesta zaradi visokih cen potekalo več enodnevnih splošnih bojkotov trgovin, ob tem pa so potekali tudi enotedenski bojkoti posameznih trgovskih družb. Bojkoti trgovin so so se nato razširili tudi v Bosno in Hercegovino, Črno goro, Severno Makedonijo, Srbijo in Bolgarijo, pozivi so se pojavili tudi v Romuniji.

V platformi Halo, inspektore, ki je na Hrvaškem organizirala bojkote, so sredi minulega meseca ocenili, da so trgovci zaradi njih izgubili več kot 100 milijonov evrov.