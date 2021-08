Hrvaški turizem: Imamo veliko turistov, delamo pa več, ker kadrovsko nismo bili pripravljeni

Leto 2019, ko so do konca sezone sprejeli kar 17 milijonov turistov, je bilo za hrvaški turizem prelomno, ko gre za uspešnost, a po lanski sezoni, ki je bila za pozabo, so letošnje številke več kot dobre, pravijo turistični delavci v državi, kjer turistični prihodki predstavljajo skoraj petino BDP.

"V primerjavi z zadnjo sezono, ki smo jo morali skrajšati sredi avgusta, je seveda veliko bolje. Uživamo v tem podaljšanem obdobju," je dejal turistični vodnik Josip Crnčević.

Ena najbolj priljubljenih destinacij turistov pri južnih sosedih je Dubrovnik. Osrednja dubrovniška ulica Stradun je te dni polna ljudi in aktivnosti. Opomnik, da pandemije še zdaleč ni konec, pa je ogromen znak, ki ljudem svetuje, naj ohranjajo priporočeno razdaljo, si umivajo roke in nosijo maske, da bodo varni. "Maske na prostem niso obvezne, vendar se očitno trudimo, da ohranjamo razdaljo, ko vstopamo v določene stavbe, kot so muzeji, pa si nadenemo maske," je za AP dejal Crnčević.

"Ko gre za delo s križarkami, so spet drugačna pravila, veliko strožja. Osebno ne vodim njihovih potnikov, zato pravil ne poznam do potankosti, vem pa, da se morajo nekateri moji kolegi testirati ali cepiti, prav tako se te skupine držijo tesno skupaj. Za vse torej veljajo določene smernice in mislim, da vsi delujemo po določenih predpisih," je še dodal.

Toni Dugandžić, natakar iz restavracije 'Gusta Me', pa je dejal, da jih je takšen naval obiskovalcev pravzaprav presenetil in da so se morali spopasti s pomanjkanjem osebja: "Zadnja sezona je bila slaba, letos pa imamo veliko turistov, delamo več, ker kadrovsko nismo bili pripravljeni."

Hrvaške turistične delavce, ki upajo, da bodo lahko sezono raztegnili pozno v jesen, sicer skrbi naraščanje števila okužb. Sedemdnevno povprečje se je od julija podvojilo. Pristojni so tako že opozorili, da bi se lahko začel nov epidemični val.

Povečanje števila okužb je lani sredi avgusta nenadoma prekinilo poletno turistično sezono na Hrvaškem, ko je odšlo veliko obiskovalcev, saj so se bali možne izolacije v domačih državah. To se torej letos ni zgodilo, se pa turistični delavci bojijo, da bi jim novi koronavirus odnesel jesenski del sezone, od katerega si ogromno obetajo. Pa čeprav so letos kar nekaj turistov razjezili s povišanjem cen in odpovedmi rezervacij nekaterim turistom, ki so opravili rezervacije po nižjih cenah v času, ko je kazalo, da bo poletna sezona spet precej klavrna.