Hrvaški učenci razvili aplikacijo, ki je banko stala več kot 35.000 evrov

Informatik Ivan Guštin iz Pazina v hrvaški Istri je s svojimi učenci in dijaki v enem dnevu razvil aplikacijo za preračunavanje kun v evre, podobno tisti, za katero je hrvaška centralna banka HNB odštela 275.000 kun oz. 36.500 evrov.

Hrvaška narodna banka je prejšnji teden javnost obvestila o svojem novem izumu, aplikaciji oz. kalkulatorju za pretvorbo kun v evre. Poleg pretvorb ponuja odgovore na vprašanja o menjavi kune z evrom ter novice o uvedbi evra. Medtem je informatik Ivan Guštin iz Pazina v enem dnevu z učenci od tretjega razreda osnovne šole do tretjega razreda srednje šole ustvaril podobno aplikacijo. "Na delavnicah običajno programiramo podobne stvari, ampak ideja za to je prišla ravno po tem, ko sem v novicah izvedel, da je HNB objavila to aplikacijo. Gre za tako banalno in nepotrebno aplikacijo, da sem najprej mislil, da nisem vsega pravilno slišal ali razumel," je dejal Guštin.

Naslednji dan je zato članom kluba, učencem od 3. razreda osnovne šole do 3. razreda srednje šole, v dveh šolskih urah pokazal, kako lahko v brezplačnem programskem jeziku Scratch s pomočjo spletne storitve MIT App Inventor razvijejo podobno aplikacijo in jo preizkusijo na svojih pametnih telefonih. Dodal je, da so navodila dejansko potrebovali novi in mlajši člani kluba, saj je del starejših članov postopek že poznal. Aplikacijo so naredili v enem dnevu in bi morala biti kmalu dostopna v Googlovi spletni trgovini za aplikacije Play, je dodal. Ocenil je, da je aplikacija HNB popolnoma nepotrebna, saj ima vsak na svojem pametnem telefonu kalkulator, s katerim z lahkoto pretvori kune v evre, ob tem pa obstaja že vrsta brezplačnih aplikacij, ki počnejo enako. Dodal je še, da je večina v branži mnenja, da je 275.000 kun izjemno pretirana cena za tako trivialno aplikacijo.

icon-expand Prehod Hrvaške v evroobmočje. FOTO: Shutterstock