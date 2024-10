Hrvaški upokojenci protestirali: 'Prejemam 320 evrov'

Govorniki na protestih so danes opozorili, da upokojenci nikoli niso živeli slabše kot danes. Zahtevali so takojšnjo izpolnitev svojih zahtev, v nasprotnem bodo sledili novi protesti.

Predsednik BUZ Milivoj Špika je med drugim izpostavil, da pokojnine ne rastejo, temveč jih vlada samo usklajuje glede na rast cen in plač, pri čemer pokojnine nikoli ne rastejo toliko kot plače in cene. Večkrat je ponovil tudi ključno zahtevo upokojencev, in sicer to, da bi povprečna pokojnina morala znašati najmanj 60 odstotkov povprečne plače. Povprečna plača znaša 1320 evrov, kar pomeni, da bi povprečna pokojnina morala biti 790 evrov.

Rada Pašić iz Matice hrvaških upokojencev je medtem dejala, da so bili upokojenci potisnjeni čez rob revščine. Opozorila je, da ne bodo več prenašali ignoriranja problema, ter dodala, da upokojenci danes izbirajo med tem, ali bodo vzeli hrano ali zdravilo.

Protestniki so govore pospremili z žvižgi iz piščalk ter nosili transparente in zastave. Kot so nekateri izmed upokojencev opozorili, komaj preživijo, vlada pa se medtem hvali z uspehi, kot je pelješki most, ki da ga bodo sami lahko videli samo po televiziji.

"Prejemam 320 evrov, ni mi treba reči ničesar več," je dejala ena od upokojenk, druga pa, da prejema 380 evrov pokojnine za 32 let delovne dobe. "Komaj preživim, s pomočjo otrok, od akcije do akcije," je dejala in izrazila prepričanje, da vlada, ko se hvali z uspehi, manipulira s prebivalstvom.

Hrvaška vlada je z matico in sindikatom hrvaških upokojencev danes sicer podpisala sporazum o ustanovitvi nacionalnega sveta za upokojence in starejše osebe. Kot je povedal premier Andrej Plenković, je cilj vlade, da povprečna pokojnina do leta 2028 znaša najmanj 750 evrov. Zagotovil je tudi, da sta nadaljnja rast pokojnin in izboljšanje položaja upokojencev v družbi prednostna naloga vlade.

Povprečna avgustovska pokojnina, izplačana v septembru, je na Hrvaškem po podatkih državnega zavoda za pokojninsko zavarovanje znašala 620,13 evra in se je po uskladitvi glede na povprečno julijsko pokojnino zvišala za 39 evrov. Delež pokojnine glede na plačo je 47,2 odstotka.

Okoli 60 odstotkov od 1,13 milijona upokojencev živi pod pragom revščine in prejemajo manj kot 600 evrov. Minimalno pokojnino, ki znaša manj kot 400 evrov, prejema okoli 270.000 ljudi.