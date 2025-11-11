Hrvaški upokojenec prijavil 'hekerja', izkazalo se je, da je sporočila pošiljal sam

Kot so na spletni strani sporočili policisti iz Poreča, je 78-letnik preko odvetnika prijavil, da je od 1. do 31. maja neznani povzročitelj iz njegova e-maila pošiljal elektronsko pošto.
No policisti pa so ugotovili, da ni neznanega hekerja oziroma storilca kaznivega dejanja, temveč da gre za lažno prijavo kaznivega dejanja. 78-letnik je namreč sam pošiljal elektronska sporočila, zato je zdaj policija ovadila njega.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.