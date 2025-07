Hrvaški veterani ogorčeni nad prihodom Lepe Brene na Krk

Organizator pozivov veteranov namreč ni upošteval in še naprej oglašuje oba dogodka. "Ta konec tedna imamo posebno poslastico - dva dneva z divo Lepo Breno v največjem klubu na prostem na Jadranu," so zapisali v objavi na svoji spletni strani.

Veteranska združenja z otoka Krk so v odprtem pismu izrazili nezadovoljstvo s prihodom pevke. Očitajo ji, da je med vojno v Bosni in Hercegovini nastopala v uniformi srbskih vojaških sil, ki so med vojno izvajale nasilje nad hrvaškim in muslimanskim prebivalstvom.

"Seveda smo ogorčeni že nad samim prihodom Lepe Brene, glede na to, da je 30. obletnica operacije Nevihta in seveda nas to moti," je komentiral Senad Mesić, predsednik Društva vojnih invalidov otoka Krk.

Hrvaški vojni veterani so nasprotovali tudi izvedbi več koncertov srbske skupine Bajaga i Instruktori, med drugim v Solinu, Sisku in nazadnje v Dugem Selu.