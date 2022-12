Hrvaški vojak brutalno pretepel moškega v božičkovem kostumu

Na hrvaških družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek mladega moškega v Božičkovem kostumu, ki leži na cesti. Ko se je poskušal pobrati s tal, se mu je približal moški in ga močno brcnil v glavo. Potem je žrtev izgubila zavest in padla nazaj na tla. Hrvaška policija je sporočila, da so bili o dogodku obveščeni včeraj okoli 15. ure. Napadalca pa so že prijeli.