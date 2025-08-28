Priprli hrvaškega vojaškega pilota in njegovo dekle, ker naj bi vohunila za Srbijo

Sodnik je pilotu in njegovi partnerki po zaslišanju odredil preiskovalni pripor zaradi nevarnosti vplivanja na priče in uničenja dokazov. Za osumljenko, ki je srbska državljanka in nima stalnega prebivališča na Hrvaškem, ga je odredil tudi zaradi nevarnosti bega iz države, poroča net.hr .

Postopek proti njima vodijo civilna in vojaška policija ter Europol. Sumijo, da je pilot partnerki prek aplikacije WhatsApp posredoval zaupne podatke o gibanju in načrtih Natove misije Kfor na Kosovu v zvezi z razmerami na večinsko srbskem severu Kosova. Ona naj bi nato informacije posredovala vodilnim članom Srbske liste in celo novinarju znane mednarodne tiskovne agencije.

Od konca leta 2022 sta omenjene obveščala o gibanju Srbov in enot Kforja, pa tudi o številnih drugih zadevah.

Zaradi vohunjenja v korist Srbije so pilota in njegovo dekle aretirali konec julija na Visu, kjer sta počitnikovala. Kot še poroča net.hr, je pilot pred misijo na Kosovu opravil varnostno preverjanje.

Srbska lista je največja stranka Srbov na Kosovu, ki je tesno povezana z oblastmi srbskega predsednika Aleksandra Vučića v Beogradu.

Za vohunjenje je na Hrvaškem predpisana zaporna kazen do petih let.