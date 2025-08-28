Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Priprli hrvaškega vojaškega pilota in njegovo dekle, ker naj bi vohunila za Srbijo

Zagreb, 28. 08. 2025 10.29 | Posodobljeno pred 10 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L. , STA
Komentarji
1

Preiskovalni sodnik županijskega sodišča v Splitu je zaradi suma mednarodnega vohunjenja v sredo hrvaškemu vojaškemu pilotu iz Splita in njegovi partnerki s Kosova odredil enomesečni pripor. Osumljena sta, da sta podatke o gibanju sil Kfor na Kosovu posredovala Srbski listi, z Beogradom povezani največji stranki kosovskih Srbov.

Sodnik je pilotu in njegovi partnerki po zaslišanju odredil preiskovalni pripor zaradi nevarnosti vplivanja na priče in uničenja dokazov. Za osumljenko, ki je srbska državljanka in nima stalnega prebivališča na Hrvaškem, ga je odredil tudi zaradi nevarnosti bega iz države, poroča net.hr.

Pripadniki Kforja v Zvečanu na Kosovu.
Pripadniki Kforja v Zvečanu na Kosovu. FOTO: AP

Postopek proti njima vodijo civilna in vojaška policija ter Europol. Sumijo, da je pilot partnerki prek aplikacije WhatsApp posredoval zaupne podatke o gibanju in načrtih Natove misije Kfor na Kosovu v zvezi z razmerami na večinsko srbskem severu Kosova. Ona naj bi nato informacije posredovala vodilnim članom Srbske liste in celo novinarju znane mednarodne tiskovne agencije.

Od konca leta 2022 sta omenjene obveščala o gibanju Srbov in enot Kforja, pa tudi o številnih drugih zadevah.

Zaradi vohunjenja v korist Srbije so pilota in njegovo dekle aretirali konec julija na Visu, kjer sta počitnikovala. Kot še poroča net.hr, je pilot pred misijo na Kosovu opravil varnostno preverjanje. 

Srbska lista je največja stranka Srbov na Kosovu, ki je tesno povezana z oblastmi srbskega predsednika Aleksandra Vučića v Beogradu.

Za vohunjenje je na Hrvaškem predpisana zaporna kazen do petih let.

vohunjenje Hrvaška Srbija Kfor Srbska lista
Naslednji članek

Ljubezensko življenje osamljenega polža: Nova Zelandija mu išče družico

Naslednji članek

Čez dan do 31 stopinj Celzija, v petek močni nalivi

SORODNI ČLANKI

Slovenija povečuje število vojakov na Kosovu: 'Zahodni Balkan je prioriteta Slovenije'

V Srbiji pridržali glavnega osumljenca za napad na Kosovu

'Vučić in Kurti razumeta resnost razmer, vendar različno gledata na rešitve'

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
28. 08. 2025 11.14
Grozne sile KFOR.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163