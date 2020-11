Hrvaški zdravniki na nogah, premier pa: Zdravstveni sistem bo zdržal pritisk

Po pretresljivem sporočilu hrvaških zdravnikov, da je večina bolnišnic na robu zloma, se je na današnji seji vlade premier Andrej Plenković odzval z besedami, da bo zdravstveni sistem zdržal pritisk. Minister za zdravje Vili Beroš pa je sporočil, da so znova potrdili visoko število okuženih, pozitivnih je bilo kar 2846 testov.

Hrvaški zdravniki so na nogah. Vlado so včeraj pozvali, naj vendarle sprejme strožje ukrepe, poveča število testiranj in vzpostavi učinkovit način spremljanja stikov okuženih z novim koronavirusom.

A na današnji seji vlade je premierAndrej Plenkovič zatrdil, da bo zdravstveni sistem zdržal pritisk in da bo vlada zagotovila dobre pogoje za boj proti virusu. Sporočil je še, da se število okuženih viša povsod po Evropi. Tudi na Hrvaškem so številke visoke in naraščajo, a rast se je upočasnila, je dejal Plenković in dodal, da testirajo vse, ki imajo simptome. Ob tem je izrazil sožalje družinam, ki so izgubile svoje bližnje. Minister za zdravje Vili Berošpa je ob robu seje vlade sporočil nove, visoke številke. Na novo potrjenih je kar 2846 okužb. V bolnišnici je 1278 bolnikov, intenzivno nego potrebuje 122 oseb. 29 oseb je umrlo. Na seji vlade pa je spomnil, da v bolnišnici Dubrava sprejemajo izključno bolnike s covid-19. Aktivnosti za dobavo respiratorjev nenehno potekajo. Začeli pa so uporabljati hitre antigenske teste."Glavni cilj je okrepiti centralizirani sistem zdravljenja, da bi preprečili vnos virusa v druge bolnišnice. Kljub pritiskom nam uspeva opravljati zadano delo."Sklical se je na javnomnenjske raziskave, ki kažejo, da Hrvati podpirajo delo kriznega štaba. Zahvalil se je vsem, še posebej zdravstvenim delavcem.

Hrvaški zdravniki vlado pozivajo k ukrepanju. FOTO: AP

Minister za notranje zadeve in vodja kriznega štaba civilne zaščite Davor Božinović je sporočil, da so izdali več kot tisoč opozoril in 25 kazni zaradi nespoštovanja ukrepov. Dodal je, da število okuženih začne naraščati od srede, kar kaže, da se okužbe dogajajo med vikendom. "Zato je pomembno, da tudi v času vikenda omejimo stike in druženja", in še enkrat vse pozval k odgovornemu vedenju.

Kot smo včeraj poročali, je šest združenj hrvaških zdravnikov v javnem pismu opozorilo, da je večina bolnišnic znotraj države že dosegla "točko preloma". Da se zdravstveni sistem ne bi zlomil, od vlade zahtevajo nujno zaostritev ukrepov za omejevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. "Če vlada ne bo sprejela strožjih ukrepov, če se ne bo ustavilo število bolnikov, ki potrebujejo hospitalizacijo, naše bolnišnice čez 30 dni ne bodo več zmogle zdraviti pacientov s covid-19, niti drugih prebivalcev, ki bodo morda doživeli srčno, možgansko kap ali prometno nesrečo," v pretresljivem apelu vladi pozivajo zdravniki.