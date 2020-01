Hrvaški zdravstveni minister ponudil odstop

Minister se je tudi opravičil zaradi svoje 'formalne tehnične napake' pri izpolnjevanju prijave premoženja. Zanikal je medijske navedbe o domnevno spornih nakupih družinskih nepremičnin ter o poslovanju ministrstva za zdravje z njegovimi prijatelji. Napovedal je, da bo pravico poiskal na sodišču.

Kujundžić je na novinarsko konferenco prispel v spremstvu svojega odvetnika, ki je pojasnil vsak posamezen primer o ministrovem premoženju, o katerih so poročali hrvaški mediji. Regionalna televizija N1 je danes neuradno objavila, da navedbe o ministrovem premoženju preiskuje tudi zagrebško tožilstvo.

Hrvaški mediji so med drugim poročali, da je bil sporen nakup ene izmed Kujundžićevih hiš v Zagrebu, ki jo je leta 2010 kupil od podjetja svoje soproge pod tržno ceno. Trdijo, da naj bi na ta način oškodoval državni proračun zaradi plačanega nižjega davka. Obenem naj bi v prijavi premoženja, ki jo izpolnjujejo hrvaški uradniki, pozabil vpisati dva apartmaja, ki naj bi bila v njegovi lasti.

Poleg tega naj bi prijavil za polovico manjšo velikost vile z bazenom v svojem rojstnem kraju pri Imotskem v zaledju Dalmacije. V zemljiških knjiga namreč piše, da stanovanjska površina obsega 184 kvadratov, medtem ko je minister ves čas trdil, da ima njegova hiša zgolj 100 kvadratov ter da je že 20 let nespremenjena, je navajala Slobodna Dalmacija. Fotografije so pokazale, da to ni res. Pri tej ministrovi hiši se je prejšnji teden zgodil incident, ko so štirje moški ovirali novinarko Slobodne Dalmacije pri poskusu fotografiranja hiše, o čemer smo že poročali prejšnji teden. Hrvaška policija je nato zaradi odvzema prostosti novinarki kazensko ovadila štiri moške.

Hrvaški mediji so tudi poročali, da je Kujundžić na ključne položaje v hrvaških bolnišnicah postavil zdravnike iz svoje bivše stranke Hrvatska zora. S svojimi prijatelji, dobavitelji medicinske opreme in hrane za hrvaške zdravstvene ustanove naj bi sodeloval pri gradbenih projektih, je v nedeljo poročal Jutarnji list.

Kujundžić je zaradi nesoglasij z bivšim predsednikom HDZ Tomislavom Karamarkompred leti izstopil iz HDZ in ustanovil desničarsko stranko Hrvatska zora. Kot kandidat te stranke je neuspešno kandidiral na predsedniških volitvah, na katerih je leta 2015 zmagala Kolinda Grabar-Kitarović. Potem ko je Plenković prevzel vodenje HDZ, se je Kujunudžić vrnil v HDZ. Od leta 2016 je minister za zdravje v hrvaški vladi. Je pogosta tarča opozicije zaradi stanja v hrvaškem zdravstvu in je doslej prestal dve interpelaciji v saboru.

Na Hrvaškem so pričakovali, da bo Plenković Kujundžića odstavil lani, ko je zamenjal štiri ministre, večinoma zaradi afer, ki so nastale zaradi netransparetnih podatkov o izvoru njihovega premoženja. Končno odločitev hrvaškega premierja je pričakovati v naslednjih dneh, ocenjujejo hrvaški mediji.