Hrvaški zdravstveni sistem na robu zloma? Dolgujejo 800 milijonov za zdravila

Predstavniki farmacevtske industrije, proizvajalcev in lekarnarjev, združeni pri hrvaškem združenju delodajalcev (HUP), so ta teden na novinarski konferenci po poročanju hrvaških medijev opozorili, da je hrvaški zdravstveni sistem na robu zloma zaradi visokega dolga hrvaških bolnišnic do veletrgovcev z zdravili.

Dolg se je povzpel na več kot 800 milijonov evrov, od česar je okoli 600 milijonov evrov zapadlih in neplačanih obveznosti.

Skupna poraba za storitve javnega zdravstva na Hrvaškem je s 7,8 odstotka bruto domačega proizvoda nad povprečjem Evropske unije in se bo po napovedih še povečevala. Glavni ekonomist pri HUP Hrvoje Stojić poleg tega opozarja, da so plače v javnem zdravstvu rasle precej nad povprečjem celotnega gospodarstva, kljub naraščanju neporavnanih terjatev.