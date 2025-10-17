Svetli način
Hrvaški zdravstveni sistem na robu zloma? Dolgujejo 800 milijonov za zdravila

Zagreb , 17. 10. 2025 15.02 | Posodobljeno pred 29 minutami

A.K. , STA
Hrvaški zdravstveni sistem se že dlje časa spopada z naraščajočim dolgom bolnišnic do veletrgovcev z zdravili. Ta je presegel 800 milijonov evrov, mesečno pa naraste za dodatnih 40 milijonov evrov. Javno zdravstvo je po ocenah stroke zato na robu zloma, ogrožena je dostopnost zdravil.

Predstavniki farmacevtske industrije, proizvajalcev in lekarnarjev, združeni pri hrvaškem združenju delodajalcev (HUP), so ta teden na novinarski konferenci po poročanju hrvaških medijev opozorili, da je hrvaški zdravstveni sistem na robu zloma zaradi visokega dolga hrvaških bolnišnic do veletrgovcev z zdravili.

Dolg se je povzpel na več kot 800 milijonov evrov, od česar je okoli 600 milijonov evrov zapadlih in neplačanih obveznosti.

Skupna poraba za storitve javnega zdravstva na Hrvaškem je s 7,8 odstotka bruto domačega proizvoda nad povprečjem Evropske unije in se bo po napovedih še povečevala. Glavni ekonomist pri HUP Hrvoje Stojić poleg tega opozarja, da so plače v javnem zdravstvu rasle precej nad povprečjem celotnega gospodarstva, kljub naraščanju neporavnanih terjatev.

"Dejstvo je, da imamo okoli 600 milijonov evrov neporavnanega dolga, ki ga je treba financirati prek bank. Na to se plačujejo obresti, kar na koncu plačajo potrošniki," je po poročanju hrvaškega Poslovnega dnevnika dejal Stojić. Takšno stanje je pripisal finančni nedisciplini države, ki bi po njegovem mnenju morala realneje načrtovati stroške v javnem zdravstvu.

Veletrgovci z zdravili opozarjajo, da poslovanje v razmerah neplačevanja in stalnega kopičenja novih dolgov ni vzdržno ter da ogroža dostopnost zdravil.

Vlada je pred časom odobrila nakazilo 80 milijonov evrov namenske pomoči bolnišnicam za delno poravnavo zapadlih obveznosti. Ministrstvo za zdravje je ob tem napovedalo dodatnih 154 milijonih evrov iz rebalansa državnega proračuna, kar pa po ocenah stroke ni dovolj. Za stabilizacijo sistema preskrbe z zdravili in preprečitev nadaljnje nenadzorovane rasti bolnišničnih dolgov bi bila po ocenah direktorice HUP Irene Weber namreč potrebna nujna intervencija v višini najmanj 500 milijonov evrov.

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pojtrarara
17. 10. 2025 15.35
kaj pravi stevanovic, ki tako hvali hrvasko v vsem zadnje case
ODGOVORI
0 0
tmj
17. 10. 2025 15.34
bo ze narod pokril… in noben ne bo kriv spet
ODGOVORI
0 0
M_teoretik
17. 10. 2025 15.24
Važno, da imano desno vlado!?
ODGOVORI
0 0
Vložek75
17. 10. 2025 15.16
Torej niso samo ta levi škodljivci.
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
17. 10. 2025 15.34
Cro ima se vecjo korpupcijo kot Slo
ODGOVORI
0 0
