Hrvaški znanstvenik pomirja: 'Interes virusa je, da se prilagodi gostitelju, ne da ga ubije'

"Če zaradi novega koronavirusa čutite strah ali paniko, ki ni primerljiva s tem, pomeni, da vaš strah ni več razumen in da ste začeli podlegati vzdušju panike. To paniko v vas vzbujajo nenehni medijski pozivi in senzacionalističen način poročanja. Če ste se začeli vesti drugače, kot se vedete v zimskih mesecih, ko je epidemija gripe, če denimo zbirate zaloge hrane ali na ulici nosite masko, to ni vedenje, ki je skladno z resnično mero tveganja," opozarja.

Zakaj nas novi koronavirus tako skrbi, gripa pa ne?

Razlog je, pojasnjuje Rudan, ker je gripa že dobro poznana bolezen, ki se vrača vsako sezono, z njo imamo številne izkušnje, imamo tudi cepiva, na tržišču pa se pojavljajo tudi delno učinkovita zdravila. V nasprotju z gripo pa je novi koronavirus nepoznan in tolikšna previdnost oblasti je potrebna zato, da nas ne preseneti: "Če ima virus trenutno kakršenkoli interes, je to interes, da se prilagodi človeški vrsti kot gostitelju, v katerem se bo lahko množil, ne pa da nas bo ubil. Virus zdaj s širjenjem mutira zato, da bi se nam čim hitreje in čim bolje prilagodil. Mnoge mutacije ga bodo najverjetneje naredile manj nevarnega za naše zdravje. Seveda bi lahko bile določene mutacije virusa celo nevarnejše, ravno zato pa moramo biti previdni, dokler ga ne spoznamo bolje in dokler se epidemija ne ustavi. Ni veliko verjetnosti, da bo novi koronavirus postal nevarnejši, kot je, a to bomo lahko zagotovo trdili seveda šele, ko bo epidemije konec,"’je sklenil dr. Rudan.