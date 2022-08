Hrvaški župan nad obiskovalce izvira Cetine: Vaših fekalij tu ne bo!

Župan hrvaškega Sinja Miro Bulj se je znesel nad obiskovalci izvira reke Cetine. S seboj je prinesel tablo z napisom "Kopanje prepovedano", ki jo je zabil ob izviru, dejanje pa je v živo prenašal na družbenem omrežju. Enega izmed kopalcev je celo verbalno napadel ter poudaril, da obiskovalci uničujejo izvir: "To je pitna voda, ki napaja celotno prebivalstvo Dalmacije. To ni vaša plaža, ne boste delali, kar želite. To je sramota!" Besen tudi zaradi fekalij, ki v biseru Dalmacije puščajo obiskovalci, je še dejal: "Uničil boš izvir. Te ni sram?"

Da se izvir reke Cetine ob nenadzorovanem vdoru kopalcev uničuje, opozarja županj Sinja in hrvaški poslanec Miro Bulj, ki se je odločil stvari vzeti v svoje roke. Ker oblast ne želi zaščititi to naravno bogastvo, se je do izvira reke odpravil sam ter s seboj prinesel tablo z napisom "Kopanje prepovedano". "Morda bi bilo najbolje stranišče postaviti kar na sredini. Ministrstvu predlagam, da vse zabetonirajo," je po poročanju Indexa.hr dejal Bulj.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

A hitro po tem, ko je ob temu biseru narave v tla zabil tablo in že odšel, se je župan vrnil ter se verbalno znesel nad enim od kopalcev ter ob tem po zraku zamahoval s kladivom: "Uničil boš izvir. Te ni sram?" Izpostavil je uriniranje in druge fekalije, ki kalijo čisto vodo izvira Cetine. "To je pitna voda, ki napaja celotno prebivalstvo Dalmacije. To ni vaša plaža, ne boste delali, kar želite. To je sramota!" je še v videu, ki ga je v živo prenašal na družbenem omrežju, besnel Bulj. Tablo je sicer postavil nezakonito, saj izvir Cetine nima nobene povezave z mestom, v katerem županuje. A Bulj se je skliceval, da je postavitev table njegova poslanska dolžnost. Ob tem je izpostavil še eno tablo v angleščini z napisom, da kopanje ni priporočljivo. Številni sicer menijo, da je poslanec s tem dejanjem želel le pridobiti politične točke.