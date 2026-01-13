Hrvaški župnik razkril, koliko prispevkov je zbral med božičem

Kot je zapisal, so zbrali 45.190 evrov, kar je 7000 evrov več kot lani. Blagoslovili so 1750 družin, 30 več kot lani.

Župnik Franjo Glasnović se je odločil, da bo transparenten z verniki, zato je na družbenem omrežju objavil podatke, koliko prostovoljnih prispevkov je župnija zbrala med decembrskim blagoslovom domov.

"Zahvaljujemo se vsem, ki ste odprli vrata svojih družin in domov za blagoslov. Hvala tudi tistim, ki ste med blagoslovom pripravili kosilo ali večerjo za duhovnika in spremstvo. Zahvaljujemo se vsem, ki ste darovali svoje prispevke in darove za Cerkev in župnijo," je dodal.

Župnik je še pojasnil, da gredo prispevki vernikov v skladu s finančnim sistemom Katoliške cerkve na Hrvaškem v župnijsko blagajno za potrebe župnije, pastoralno oskrbo, vzdrževanje stavb in podporo uradnikom ter nagrade za sodelavce, ki pomagajo v župniji.

Glasnović je ob tem zapisal, da se je odločil razkriti znesek zbranega denarja zaradi odgovornosti in boljše preglednosti.