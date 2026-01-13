Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Hrvaški župnik razkril, koliko prispevkov je zbral med božičem

Vodice, 13. 01. 2026 09.29 pred 35 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.S.
Adventni venček

Župnik iz hrvaških Vodic je na družbenem omrežju s svojimi sledilci delil statistiko minulega božičnega blagoslova družin in domov v njihovi župniji. Kot je zapisal, so v 14 dneh obiskali več kot 1750 družin, pri tem pa zbrali 45.190 evrov prostovoljnih prispevkov.

Župnik Franjo Glasnović se je odločil, da bo transparenten z verniki, zato je na družbenem omrežju objavil podatke, koliko prostovoljnih prispevkov je župnija zbrala med decembrskim blagoslovom domov.

Kot je zapisal, so zbrali 45.190 evrov, kar je 7000 evrov več kot lani. Blagoslovili so 1750 družin, 30 več kot lani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zahvaljujemo se vsem, ki ste odprli vrata svojih družin in domov za blagoslov. Hvala tudi tistim, ki ste med blagoslovom pripravili kosilo ali večerjo za duhovnika in spremstvo. Zahvaljujemo se vsem, ki ste darovali svoje prispevke in darove za Cerkev in župnijo," je dodal.

Župnik je še pojasnil, da gredo prispevki vernikov v skladu s finančnim sistemom Katoliške cerkve na Hrvaškem v župnijsko blagajno za potrebe župnije, pastoralno oskrbo, vzdrževanje stavb in podporo uradnikom ter nagrade za sodelavce, ki pomagajo v župniji.

Glasnović je ob tem zapisal, da se je odločil razkriti znesek zbranega denarja zaradi odgovornosti in boljše preglednosti.

župnik blagoslov hrvaška

Milijarder za agenta ICE, ki je ustrelil žensko, doniral 10.000 dolarjev

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kleos
13. 01. 2026 10.06
To je povprećno 25 eur na družino, zdaj pa eni dajo 50 drugi pa 10
Odgovori
0 0
Klobasazulu
13. 01. 2026 10.05
da kozlas...
Odgovori
0 0
sstanislavv
13. 01. 2026 10.04
Kristjani so vsaj miroljubni in ne zapravljajo denar za orožje, kot en druga svetovna religija.
Odgovori
+1
1 0
Sredinc
13. 01. 2026 10.02
🤣🤣🤣👌🏼😅juhuuuuu 😂
Odgovori
0 0
Deathstar
13. 01. 2026 09.58
Kam gre denar, jaooo....
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Škandal še vedno odmeva
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
Življenje brez očeta: iskrena izpoved zvezdnice
Življenje brez očeta: iskrena izpoved zvezdnice
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
zadovoljna
Portal
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast
Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Torba, ki bo hit leta 2026
Torba, ki bo hit leta 2026
vizita
Portal
Bolezen, ki najprej spremeni osebnost, ne spomina
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
cekin
Portal
Kaj je INR račun?
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
moskisvet
Portal
S svojimi teorijami o nezemljanih je razdelil svet
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
5 živil, ki razstrupljajo telo
5 živil, ki razstrupljajo telo
Nevarna igra z razliko v letih: Igralka razkriva temno plat ljubezni
Nevarna igra z razliko v letih: Igralka razkriva temno plat ljubezni
dominvrt
Portal
Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
okusno
Portal
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
voyo
Portal
Fargo
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450