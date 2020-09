Hrvaškim železnicam več kot 135 milijonov evrov za nakup 21 vlakov

Hrvaške železnice so skupaj s predstavniki vlade podpisale pogodbo z EU, s katero bodo dobili več kot 135 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev, in sicer za nakup 11 mestnih in 10 regionalnih vlakov na električni pogon. Za njih je EU namenila 119,3 milijona evrov iz kohezijskih skladov, preostalih 15 odstotkov pa bo prispevala hrvaška vlada. Novi mestni vlaki bodo imeli 130 sedežev in 380 stojišč, regionalni pa 200 sedežev in 200 stojišč. Dosegli bodo hitrost 160 kilometrov na uro.

Pogodbo z javnim podjetjem je v imenu vlade podpisal hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković, ki je poudaril, da nadaljujejo s posodobitvijo voznega parka. Butković je ocenil, da bodo z novimi vlaki zagotovili bolj učinkovit in konkurenčen železniški potniški promet.

Potrdil je, da se je na javni razpis, ki se izteka, zaenkrat prijavila zgolj ena družba. Hrvaški mediji so neuradno poročali, da gre za zagrebško tovarno železniških vagonov Gredelj.