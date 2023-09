Hrvaškima policistoma, ki naj bi posilila 33-letnico, grozi do 10 let zapora

Osumljenca sta po navedbah državnega tožilstva konec avgusta na območju Liško-senjske županije storila kaznivo dejanje zoper hrvaško državljanko. Ker ju sumijo hudega kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, jima grozi do deset let zapora.

Pri ukrepu prepovedi približevanja bo najkrajša dovoljena razdalja dorečena pri 50 metrih, za kršitev teh varnostnih ukrepov (prepoved nadlegovanja, prepoved zalezovanja, obvezna psihosocialna obravnava in odstranitev iz skupnega gospodinjstva) pa naj bi bila po novem zagrožena zaporna kazen do 10 dni, namesto trenutne globe 390 evrov.

Posameznik, ki bo spolno nadlegoval bližnjo ali podrejeno osebo ali osebo, ki je odvisna od njega ali posebej ranljiva zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali telesnih in duševnih motenj, bo po pisanju časnika kaznovan z do dvema letoma zapora. Najnižja kazen za spolni odnos brez privolitve, v katerem ni bila uporabljena sila, se bo povišala z enega na tri leta zapora, za deset odstotkov pa se bodo povišale tudi vse najnižje denarne kazni za prekrške po zakonu o zaščiti pred družinskim nasiljem.

Z liško-senjske policijske uprave, kjer sta zaposlena osumljenca, so v četrtek sporočili, da so oba suspendirali. Poudarili so tudi, da sta s svojim vedenjem povzročila veliko škodo vsem pripadnikom policije.

V primeru prepovedi približevanja naj bi po novem dorekli najkrajšo dovoljeno razdaljo približevanja žrtvi pri 50 metrih, za kršitev varstvenih ukrepov – med katere sodijo prepoved nadlegovanja, prepoved zalezovanja, obvezna psihosocialna obravnava in odstranitev iz skupnega gospodinjstva – pa bo zagrožena zaporna kazen do 10 dni.

Predlogi so bili sicer podani na podlagi stališč, dogovorjenih na julijskem sestanku, še pred protesti, ki so se pretekli teden v odziv na brutalni umor v Bosni in Hercegovini odvili tudi na Hrvaškem. Zato takrat vanje niso vključili tudi predloga, da bi se femicid obravnaval kot ločeno kaznivo dejanje. Je pa to sicer ena glavnih zahtev, ki so jo aktivisti pod geslom "Varnost žensk je odgovornost države" prejšnji teden posredovali vladi. Vlada se do nje še ni opredelila.