Hrvaško lani obiskalo skoraj 19 milijonov turistov: največ Nemcev in Slovencev

Število lanskih prihodov predstavlja 91 odstotkov prihodov v letu 2019, število nočitev pa 96 odstotkov ravni iz leta 2019, je sporočilo ministrstvo za turizem in šport.

Število turistov in nočitev se je lani v primerjavi s predlani po prvih podatkih portalov eVisitor in eCrew, ki upošteva navtični turizem, povečalo za 37 odstotkov oz. 25 odstotkov.

Večino gostov so lani predstavljali tuji turisti. Ti so ustvarili 92,3 milijona nočitev. Domači turisti so medtem ustvarili 12,5 milijona nočitev.

Največ nočitev v Istri, najbolj obiskan Rovinj

Med tujimi gosti so največ nočitev ustvarili Nemci (24,9 milijona), sledili so Slovenci (10,1 milijona), Avstrijci (8,2 milijona), Poljaki (6,7 milijona), Čehi (šest milijonov), Italijani (4,2 milijona), Britanci (3,7 milijona) ter Slovaki in Nizozemci (po 3,3 milijona).

Največ ali 29,5 milijona nočitev so lani tradicionalno ustvarili v Istri. Sledile so splitsko-dalmatinska županija, primorsko-goranska, zadrska, dubrovniško-neretvanska in šibeniško-kninska županija.

Med mesti je bil najbolj obiskan Rovinj s 4,2 milijona nočitev. Sledili so Dubrovnik, Poreč, Split in Medulin.