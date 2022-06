Hrvaško letalo z luknjo na trupu bodo pregledali še v Zagrebu

Letalo družbe Croatia Airlines je v sredo zvečer pristalo v Sarajevu z luknjo v trupu. Državno tožilstvo BiH je zaradi suma, da so na letalo streljali, nemudoma odredilo preiskavo. "Na trupu je bila najdena luknja v velikosti dva krat dva centimetra, ki jo je opazil mehanik med rednim pregledom letala. S tem se zdaj ukvarja tožilstvo," je včeraj dejal hrvaški minister za promet Oleg Butkovič .

Prevoznik Croatia Airlines je sporočil, da bodo letalo v Zagrebu še enkrat pregledali. Robert Kruljac , vodja kriznega upravljanja, je dejal, da je poškodba nastala med vzletom ali pristankom letala. "Letala Croatia Airlines ne letijo z luknjami, škoda je nastala zaradi mehanskih poškodb. Vsa naša letala so se pregledala pred vzletom in po pristanku."

"Vprašanje je, kdaj je ta luknja nastala in zakaj. Lahko bi nastala pred letom v Sarajevo, strokovnjak, ki je opravil pregled, pa je ni videl. Lahko bi luknjo povzročil tudi kamen na vzletno-pristajalni stezi," je dejal Šćurica. Kot je dodal, tovrstna letala letijo na višini 6000 metrov, pritisk na tej višini pa je povsem drugačen.

Novinarji RTL Hrvaška so za komentar o primeru prosili strokovnjaka za civilno letalstvo Alena Šćurico . Ta je pojasnil, da je letenje z luknjo v trupu nevarno.

"Že veliko manjše luknje lahko uničijo del trupa, letalo lahko ostane brez enega dela, kar je nevarno in lahko vodi v letalsko nesrečo." Meni, da bi moral letalski prevoznik zadevo resno obravnavati in raziskati, kaj se je v resnici zgodilo.

Letalski strokovnjak Tonči Peović je bil v pogovoru za RTL Hrvaška kritičen do tožilstva BiH, saj so o sumu na strelno orožje javnost obvestili še pred zaključkom preiskave. S tem so le prestrašili potnike, meni.