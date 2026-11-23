Mestne oblasti Vukovarja bodo 3270 upokojencem s prebivališčem na območju mesta izplačale božično nagrado v višini 50 evrov.

Kot je po poročanju hrvaškega spletnega portala net.hr danes na novinarski konferenci sporočila vukovarska mestna uprava, bodo do božičnega dodatka upravičeni vsi upokojenci, katerih skupni mesečni dohodek ne presega 600 evrov.

"Mesto je v letošnjem proračunu namenilo 200.000 evrov za podporo našim upokojencem. Božični dodatek znaša 50 evrov na upokojenca," je dejal vukovarski župan Marijan Pavliček.