Mestne oblasti Vukovarja bodo 3270 upokojencem s prebivališčem na območju mesta izplačale božično nagrado v višini 50 evrov.
Kot je po poročanju hrvaškega spletnega portala net.hr danes na novinarski konferenci sporočila vukovarska mestna uprava, bodo do božičnega dodatka upravičeni vsi upokojenci, katerih skupni mesečni dohodek ne presega 600 evrov.
"Mesto je v letošnjem proračunu namenilo 200.000 evrov za podporo našim upokojencem. Božični dodatek znaša 50 evrov na upokojenca," je dejal vukovarski župan Marijan Pavliček.
Upravičeni tudi prejemniki tujih pokojnin
Po podatkih Hrvaškega zavoda za pokojninsko zavarovanje v Vukovarju živi 7778 upokojencev, od katerih jih 3270 prejema pokojnino v višini do 600 evrov.
Do božičnega dodatka so – ob izpolnjevanju določenih pogojev – upravičeni tudi prejemniki tujih pokojnin in državnega nadomestila. Denar lahko brez posebne vloge prevzamejo v poslovalnicah hrvaške Finančne agencije (Fine).
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