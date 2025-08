Hrvaško mesto na Čiovu se duši od smradu: turisti odpovedujejo rezervacije

"Vsak večer tako zelo smrdi, da se tega ne da prenašati. Nihče me ne bo prepričal, da je to voda. Vidi se, da je to temno modre barve in grozno smrdi. Sramotno in nevarno," za Dnevnik.hr smrdečo sago opisuje domačinka Žana. V mestu se bohotijo prestižne vile, a infrastruktura tega prestiža še zdaleč ne dohaja. Namesto kanalizacijskega sistema so obsojeni na septične jame.