Središče hrvaškega mesta preplavili ščurki

"Ogromno jih je, to je grozno!" je za SiB.hr povedala odvetnica Vedrana Švedl Blažeka , ki ima v bližini pisarno. Sčasoma so postali tako domači, da jim je začela celo nadevati imena. "Tako sem se jih navadila, da jih sploh več ne opazim. Napol mrtvi hodijo, po stopnišču in povsod drugje! Poklicali smo strokovnjake in povedali so nam, da gre za splošen problem celotnega središča mesta. Rekli so tudi, da gre za neko posebno vrsto ," je še dodala.

Težava se pojavlja v celotnem središču Osijeka, kjer je več trgovin z živili, ki so glavna tarča žužkov, ti pa se pojavljajo tudi drugje.

Po besedah prebivalcev je epicenter okužbe s ščurki v zapuščenih in nevzdrževanih prostorih, ena najbolj kritičnih točk pa je nekdanji prostor Name, kjer so razmere ušle izpod nadzora.

Lastniki trgovin in lokalov v mestu se strinjajo, da morajo vsaj poskusiti zmanjšati njihovo število, in to z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Neka trgovka je priznala, da vsak dan uporablja različna sredstva za zatiranje žuželk, vendar brez uspeha.

Mesto Osijek nima pristojnosti nad zasebnimi površinami, temveč le nad javnimi in deli kanalizacijskega omrežja. Zakonska obveznost vzdrževanja stavb je na lastnikih, vendar se v praksi le redko izvaja, zlasti ko gre za zanemarjene nepremičnine in neaktivne poslovne prostore. Strokovnjaki so najemnikom povedali, da posamični ukrepi ne pomagajo, saj se ščurki selijo iz praznih, nevzdrževanih prostorov v tiste, kjer bivajo ljudje.

Mesto Osijek in Zavod za javno zdravje Osiješko-baranjske županije sta tako že začela z ukrepi za nadzor populacije ščurkov na javnih površinah in v kanalizacijskem omrežju. "Zaposleni v Službi DDD NZJZ so v sodelovanju z zaposlenimi v Vodovodu Osijek opravili terenski pregled stanja na območju mestnega središča. Med pregledom je bila ugotovljena prisotnost ščurkov, vendar v manjšem številu v primerjavi z letom 2024, kar potrjuje učinkovitost dosedanjih ukrepov," so sporočili z mestne uprave.

Z današnjim dnem so tudi začeli izvajati nove ukrepe dezinsekcije, ki vključujejo ulice in zidove ter telekomunikacijske in drenažne jaške. Mesto Osijek v proračunu zagotavlja sredstva za izvedbo teh ukrepov, za leto 2025 je bilo v ta namen zagotovljenih 50.000 evrov.