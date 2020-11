Hrvaško močno streslo, tresenje tal čutili tudi pri nas

Da so čutili potres, hrvaškim medijem pripovedujejo številni prebivalci Dalmacije. "Najprej je bilo slišati, kot bi nekaj eksplodiralo. Potem se je vse treslo - omara, kuhinja,"je za 24sata.hr povedala priča iz Zadra.

"Najprej je bilo slišati kot grom, sledilo pa je tresenje. Steklo in pohištvo - vse se je nekaj sekund treslo in vsi v soseski smo zapustili stanovanja in šli ven," pa je povedal prebivalec Biograda

Potres so čutili tudi številni pri nas pa tudi v Bosni in Hercegovini. Poročil o žrtvah ali gmotni škodi zaenkrat ni. Lokalni mediji sicer poročajo, da čakajo še informacije iz Paklenice, kjer je danes v kanjonu več plezalcev.