Hrvaško osmerico, obtoženo trgovine z otroki, naj bi izpustili iz zapora

Zadevo je do zdaj obravnavalo občinsko sodišče v Ndoli. Po prvi aretaciji 7. decembra lani so Hrvate privedli pred sodnika Dominica Makalicha, ki je 6. februarja sprejel sklep o ustavitvi postopka in odredil, da morajo Hrvati v 48 urah zapustiti Zambijo.

Isti sodnik je nato odločitev preklical, in sicer na zahtevo državnega tožilca. Tedaj je dejal, da prekinitev postopka ne pomeni oprostilne sodbe, a je kljub temu Hrvatom dovolil, da zapustijo državo. A že dan kasneje se je znova zapletlo, saj so osmerico na letališču tik pred vkrcanjem na letalo znova prijeli in odpeljali v zapor.

V nadaljevanju je primer prevzela nova sodnica, ki je na zadnji obravnavi 14. februarja ugodila zahtevi za obrambo s prostosti. Določila je tudi varščino v višini 1000 dolarjev (936 evrov). Osumljenci morajo ob tem predati svoje potne liste in dokazati, da imajo v Zambiji urejeno bivališče.