Hrvaško pesti huda vročina: morje ima že skoraj 30 stopinj

Najhladnejše je bilo zjutraj morje v Šibeniku s 25 stopinjami. Nekaj manj kot 26 stopinj so izmerili tudi na Hvaru, v Zadru in Malem Lošinju.

Na Rabu so morske merilne postaje pokazale 27,5 stopinj, v Splitu in Dubrovniku 27, v Rovinju pa 26,8 stopinje.

DHMZ je za danes in soboto sicer izdal rdeče vremensko opozorilo, ki velja za vse regije v državi. Temperatura zraka bo čez dan po napovedih ponekod dosegla 38 stopinj Celzija, v nekaterih mestih na obali pa se tudi ponoči ne spusti pod 25 stopinj.

V Bosni in Hercegovini bodo temperature na jugu države danes dosegle 41 stopinj Celzija, drugod pa se bodo gibale med 34 in 39 stopinjami. Huda vročina bo najmanj do konca tedna pestila tudi Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo, Kosovo in Albanijo s temperaturami do 40 stopinj.