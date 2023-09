Hrvaško pretresa estetski škandal, sporni lepotni kirurg dela tudi v Sloveniji

Ta je v petek objavil njihova grozljiva pričevanja in odzive pristojnih institucij – na ministrstvu za zdravje zadev ne želijo komentirati, na tožilstvu pravijo, da preiskava poteka, v zdravniški zbornici pa odgovarjajo le, da po prejetih prijavah postopajo v skladu z zakonom in predpisi. Na eno od prijav naj bi celo odgovorili, da je redni strokovni nadzor na njegovi kliniki MM Medestetica načrtovan za leto 2024.

V dveh letih in pol je s hudimi obtožbami v javnost stopilo že 14 žensk – hrvaškega lepotnega kirurga Matijo Miletića obtožujejo, da jim je z lepotnimi posegi in operacijami iznakazil obraze. Njihove zgodbe so si med seboj zelo podobne, svoja pričevanja pa so podkrepile tudi s fotografijami in drugo dokumentacijo, ki jih v uredništvu hranijo novinarji portala Telegram. hr.

Hudi zdravstveni zapleti

Vse Miletićeve pacientke po pisanju Telegrama trdijo, da so imele po nestrokovno izvedenih posegih hude zdravstvene zaplete, nekatere so bile celo hospitalizirane. Brez njihove vednosti naj bi jim ustnice povečeval s cenenimi in celo zakonsko prepovedanimi polnili, zaradi česar so njihovi obrazi deformirani in že leta trpijo hude posledice.

Matea Rogić, ki se je edina izpostavila z imenom in priimkom, se je za povečanje ustnic odločila leta 2018 in za poseg izbrala dr. Miletića. Ko ga je spoznala, ji je zagotavljal, da je "strokovnjak za ustnice, najboljši na Hrvaškem". Svetoval ji je nekoliko obstojnejše polnilo, ki naj bi obstalo približno dve leti, saj Rogićeva živi v Nemčiji in na Hrvaško ne prihaja tako pogosto. "Želela sem si dermalno polnilo na osnovi hialurona. Ker sem takrat imela majhnega otroka in sem dojila, sem ga vprašala, ali je to sploh priporočljivo, in rekel mi je, naj se ne bojim ničesar," je opisala.

Potem je, kot pravi, ne da bi si razkužil roke, nadel kirurško masko ali haljo, opravil poseg.

Ker se ji je po posegu naredil manjši hematom, ji je naročil, naj čez en teden pride na pregled. Ob drugem obisku je ocenil, da so njene ustnice vidno asimetrične in jih še malo bolj napolnil. "Po drugem posegu se mi je pojavil ogromen hematom. Moja ustnica je pomodrela in otekla. Naročil mi je, naj oteklino hladim z ledom in naj se ne vračam več, češ da bo popustilo. Začelo me je dušiti, bilo me je strah, on pa mi je dvignil noge, da ne bi slučajno omedlela. Potem me je poslal domov," se spominja. Oteklina je čez nekaj časa res splahnela, njena ustnica pa je bila še vedno modra.

Miletić naj bi ji ob drugem srečanju izstavil račun v višini 4000 kun (slabih 530 evrov) za oba posega, a se to ni zgodilo. "Bila je sobota, zato mi je rekel, da mi bo račun poslal po elektronski pošti." Sčasoma so se ji na ustnicah pojavile bulice, zaradi česar se je, kot pravi, večkrat oglasila pri Miletiću, ki pa jo je miril, da je to normalno in prehodno. Bulice se ji pojavijo še danes, če je na primer zunaj vroče. Prav tako še vedno ni izginila asimetrija ustnic.

Po dveh letih se je odločila za posvet s kirurgom v Nemčiji. "Vprašal me je, kdo mi je to naredil, in ocenil, da je bilo narejeno izredno slabo. Vprašal me je, ali sploh vem, kaj mi je vbrizgal. Odgovorila sem, da ne vem, ker nikoli nisem dobila računa ali zdravstvene dokumentacije. On pa ni želel storiti ničesar, dokler ne izvem, kaj so mi dali." Naposled je, s težavami, od Miletića le izvedela, da gre za trajno polnilo biopolimer. Biopolimer so v ZDA prepovedali leta 1991, na Hrvaškem pa sploh nikoli ni bil dovoljen, saj lahko povzroči hude zaplete. Dr. Miroslav Kinčl je v oddaji Preverjeno ocenil, da gre za "smeti". "Pred 20 ali 30 leti je bil to tekoči silikon, gre za isto stvar. To je tako, kot če bi v tkivo vbrizgali malo bolj redek steklarski silikon," je pojasnil.

Rogićeva trdi, da nikoli ni podpisala soglasja za biopolimer in da je od Miletića zahtevala vračilo denarja. Ker ni dosegla ničesar, se je odločila za zasebno tožbo proti njemu, prijavila ga je na državno tožilstvo (DORH), davčno upravo in zdravniško zbornico. Leta 2021 je bila zaslišana na tožilstvu, potem pa se ni zgodilo nič več. Po njenih besedah so postopek proti Miletiću sprožili tudi na zdravniški zbornici, ker kljub večkratnim pozivom ni predložil zdravstvene dokumentacije o njenem posegu. Ko je po dveh letih končno poslal zahtevane dokumente na zbornico, jim je "izdal lažno dokumentacijo", trdi Rogićeva. "Posredoval jim je nekakšna potrdila, na katerih sploh ni navedenih mojih podatkov, točnega datuma, kdaj je bil poseg opravljen, niti serijske številke polnila. Piše, da so mi vbrizgali aquamid."