Hrvaško pretresel posnetek medvrstniškega nasilja

V nedeljo zvečer je na Hrvaškem po družbenih omrežjih zakrožil video, s katerega je razvidno, da sta vsaj dve mladoletni dekleti tretjo prisilili, da kleči na tleh, medtem sta jo žalili in tepli, vse skupaj je četrta deklica posnela, video pa je pristal na spletu. Po poročanju Net.hr je splitska policija prijela štiri mladoletne osebe, po njihovih informacijah pa jim ne glede na to, da so osumljeni po zakonu opredeljeni kot mlajši mladoletniki, sledi vsaj ena kazenska ovadba zaradi nasilnega vedenja, obstajajo pa tudi možnosti kazenskih ovadb zaradi kršenja otrokovih pravic in poskusa povzročitve hudih telesnih poškodb.

Na posnetku je videti dekle, ki kleči, medtem pa jo dve dekleti nadlegujeta, žalita in udarjata po obrazu. Splitčani so nad posnetkom ogorčeni, dogodek pa je komentirala tudi psihologinja Mirjana Nazor, ki je povedala: "Vprašati moram nas, odrasle, zakaj se čudimo, saj prepogosto svoje težave in konflikte rešujemo z agresijo in nasiljem, kot da ne poznamo drugih civiliziranih načinov."

V vsakem primeru pa kazni ne bodo enake tistim, ki bi po zakonu sledile polnoletnim osebam. Odvetnik Denis Kulušić je o primeru povedal: "Če se ugotovi, da osumljene v času dejanja niso bile stare 14 let ali več, ne nosijo kazenske odgovornosti. Osumljene tako ne morejo v mladoletniški zapor, uporabijo se lahko le vzgojni ukrepi."

Ker gre za zakonsko opredeljene mlajše mladoletnike, bo primer prevzela občinska državna odvetniška služba za mladino v Splitu. "Glede na to, da gre za mladoletne osebe, obstaja poseben postopek njihove obravnave, v katerega so vključeni strokovni delavci, ki delujejo v okviru sodišč in državnih odvetniških služb, to so psihologi in defektologi. Počakali bomo, da opravijo svoje in potem bomo videli, kako naprej," je povedal hrvaški minister za pravosodje in upravo Ivan Malenica.

Vodja Urada za psihološko podporo Univerze v Zagrebu Božidar Nikša Tarabić je za Net.hr poudaril, da je treba kaznovanja izvajati dosledno in da morajo mladi razumeti, da imajo poleg pravic tudi obveznosti. Na vprašanje, kakšne bodo kazni, je dodal: "To bodo določila sodišča, ampak obstajajo nekateri mehanizmi kaznovanja. Tukaj ne gre le za fizično in psihično nasilje, po mojem mnenju gre tudi za grožnje v prihodnje in nekakšno sporočilo ostalim mladim, ki so morda v stiku s temi mladoletnimi osebami. Mladi morajo vedeti, da bodo zaščiteni, če se nad njimi vrši nasilje, in da bodo v tem primeru policija in ostali pristojni organi reagirali."

Si pa strokovnjak želi, da bi bila policija in pravosodje bolj prisotna na družbenih omrežjih: "Da že od vsega začetka pokažemo, kaj je nesprejemljivo in nezakonito, in da takoj razjasnimo, da kazniva dejanja niso obravnavana kot le prekrški. V tem kontekstu bi morali spodbujati sebe in družbo, da se na takšne stvari vedno odzovemo," je dodal Tarabić. Dodal je tudi poziv staršem. "Moje sporočilo je, da se nikoli ni treba posluževati nasilja. Moje sporočilo staršem je, če v takšnih primerih pomoči ne najdejo v institucijah, je treba to pomoč iskati naprej. Mladih ne smemo učiti , da se na nasilje odzovemo z nasiljem," je pojasnil.