Hrvaško SDP pretreslo družinsko nasilje v vrhu stranke

26-letni Tomislav Mikulinje verbalno in fizično napadel 39-letnega Domagoja Hajdukovića v nedeljo pozno popoldan na cesti v Osijeku. Hajduković je nato poiskal pomoč v bolnišnici, kjer so ugotovili lažje telesne poškodbe. Policija je Mikulina ovadila za povzročitev telesnih poškodb in družinsko nasilje. Tožilstvo v Osijeku pa bo danes odločilo, ali bo zanj zahtevalo pripor.

V SDP so Mikulina že v ponedeljek odpustili in ga izključili iz stranke. Izpostavili so, da imajo ničelno tolerance do nasilja. Niso pa želeli govoriti o zasebnem odnosu med Hajdukovićem in Mikulinom.

Hajduković je večletni saborski poslanec SDP, predsednik stranke v osiješko-baranjski županiji in volilni koordinator socialdemokratov v eni od slavonskih volilnih enot za hrvaške parlamentarne volitve, ki bodo potekale 5. julija. V SDP ocenjujejo, da bi moral biti Hajduković v svoji volilni enoti tudi nosilec volilne liste levosredinske koalicije Resta.