Hrvaško sodišče oprostilo Todorića po prvi obtožnici za Agrokor

Proti Todoriću in še 14 osebam so prejšnji mesec vložili še drugo, veliko bolj obsežno obtožnico zaradi gospodarskega kriminala.

Dolga leta najbogatejši Hrvat Todorić in nekdanji izvršni finančni direktor v koncernu Ante Huljev sta bila obtožena, da sta leta 2013 zlorabila svoj položaj v koncernu. A očitno tožilstvo ni prepričano sodnikov, da sta Todorić in Huljev omogočila plačilo 1,25 milijona evrov za storitve švicarske svetovalne družbe, čeprav sta vedela, da ne bodo opravljene.

Sodišče je danes oprostilo tudi avstrijsko državljanko Nicole De Rossi, ki je bila odgovorna oseba v švicarski družbi, ter nekdanjo članico uprave Agrokorja Piroško Canjugo. De Rossijeva je bila obtožena pomoči pri izpostavljanju računov, Canjugova pa spodbujanja Todorića in avstrijske državljanke k storitvi kaznivega dejanja. Huljev in De Rossijeva bila tudi lastnika švicarske družbe. Vsi obtoženi so na začetku sojenja zavrnili navedbe tožilstva.

Proti Todoriću in še 14 osebam so prejšnji mesec vložili še drugo, veliko bolj obsežno obtožnico zaradi gospodarskega kriminala. Tožilstvo trdi, da je Todorić v sodelovanju s svojima sinovoma ter 12 nekdanjimi člani uprave koncerna in zagrebške podružnice revizorske hiše Baker Tilly iz blagajne na zasebne račune nezakonito nakazal najmanj 130 milijonov evrov.