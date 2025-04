Zadnja partizanka iz bitke na Sutjeski zaslišana na Hrvaškem

Njen odvetnik Ante Nobilo je poudaril, da postopek po kazenskem pravu ni utemeljen, saj je od zločina minilo 80 let in se lahko domneva, da morebitni storilci niso več živi. Izpostavil je tudi, da je bila Andrijićeva takrat stara okoli 20 let in da je kot bolničarka skrbela za ranjence.

Pod lupo pravosodnih organov se je znašla, potem ko je kot gostja na inavguraciji hrvaškega predsednika Zorana Milanovića govorila o bojih v Širokem Brijegu, v katerih je bilo v začetku leta 1945 ubitih 12 frančiškanov.

Sporna je bila njena izjava, da Široki Brijeg "ni padel", dokler ni padla cerkev in dokler duhovniki iz nje niso nehali streljati. "Bila je noč, to sem videla na lastne oči. To so bili duhovniki, ki so imeli brzostrelko", poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.